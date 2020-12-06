В Китае выявили новые виды коронавируса, которые передаются людям от животных

Подобные случаи обнаружили и в других странах.

В Китае выявили новые виды коронавируса, которые передаются людям от животных

В Китае у летучих мышей нашли новые виды коронавируса. Об этом пишет издание The Guardian. По словам китайских ученых, открытие было сделано на юго-западе Китая. Кроме того, вирусологи обращают внимание, что схожие штаммы Sars-CoV-2 были выявлены у животных и за пределами Китая, в частности, в странах Южной Азии.

По их словам, вирус адаптировался сначала в организме представителей отряда рукокрылых. Следующим в цепи распространения Sars-CoV-2 мог стать панголин. Этот представитель азиатской фауны довольно часто является товаром контрабандистов, в частности из Индии.

Мнение китайских коллег поддержали и Сиднейском университете Австралии. Тут заявляют, что перед тем как адаптироваться к человеческому организму, коронавирус некоторое время циркулировал в животном мире.

Кроме того, ученые высказали мнение, что первое инфицирование человека могло произойти вовсе не в Ухане и даже не в провинции Хубэй. Также, чтобы исключить "вмешательство" в распространение штамма вируса, вызвавшего пандемию в мире, других видов животных, по словам вирусологов, нужно потратить еще некоторое время и усилия.


Оксана Житнюк, Тудей

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