Опубликовано фото солнечного пятна с невообразимой детализацией

В следующем году завершается создание крупнейшего наземного телескопа для наблюдения за Солнцем — солнечного телескопа им. Дэниела Иноуэ (Daniel K. Inouye Solar Telescope, DKIST) с зеркалом диаметром 4,24 м. Но уже в процессе проверки систем телескоп проявляет свои невероятные способности. Первое фото поверхности Солнца, сделанное телескопом DKIST, было опубликовано в январе, а на днях астрономы показали детальный снимок пятна на Солнце.

Тёмные участки — это места, в которых остывающая плазма погружается в Солнце, а светлые — откуда вырывается на поверхность. Источник изображения: NSO/NSF

Появление пятен на Солнце связано с увеличением активности нашего светила. К декабрю 2019 года пятна исчезли, но тогда же начался новый 11-летний цикл активности Солнца. Представленное фото пятна сделано 28 января этого года и считается одним из первых пятен в новом цикле. Дальше их будет больше, так что телескоп DKIST вводится в строй одновременно с началом появления всё большего и большего количества пятен.

На представленной фотографии используется теплая палитра красного и оранжевого, но снимок сделан на длине волны 530 нанометров — в зеленовато-желтой части видимого спектра. Мы видим уже адаптированное изображение, в привычных нашему глазу цветах.

Размеры пятна на Солнце — участка поверхности с несколько меньшей температурой, чем окружающие его области — таковы, что туда свободно могла бы поместиться наша родная планета. Минимальное разрешение на снимке составляет 20 км. Но до этого момента даже оно казалось фантастически высоким.

Остывающая и разогретая плазма следуют направлениям магнитных полей на поверхности Солнца. Источник изображения: NSO/NSF

Телескоп DKIST за счет своего большого пространственного разрешения и высокой чувствительности позволяет различать относительно мелкие детали в фотосфере Солнца. Это даёт возможность внимательно следить за корональными выбросами массы и определять напряженность и направление магнитного поля в хромосфере и короне звезды, что, в свою очередь, позволяет следить за явлениями вблизи Солнца и изучать образование солнечного ветра, а значит, понимать и фиксировать прямое влияние звезды на Землю и на нас с вами.



