Virgin Galactic представила лётные костюмы для пилотов VSS Unity

Через неделю ожидается первый пилотируемый испытательный полёт «космического самолёта» VSS Unity (SpaceShipTwo) компании Virgin Galactic. Сегодня компания показала лётные костюмы пилотов для этой и последующих миссий. Костюмы пилотов выдержаны в той же цветовой гамме, что и костюмы для космических туристов. Это должно подчёркивать единство пассажиров и экипажа в этой небольшой капсуле, разгоняющейся до 3 Махов в суборбитальном полёте.

Virgin Galactic представила лётные костюмы для пилотов VSS Unity

Лётные костюмы для пилотов VSS Unity. Источник изображения: Virgin Galactic

Костюмы выполнены из ткани «лётного» качества и должны выдерживать перегрузки во время «регулярных полётов в космос и обратно со скоростью, в три раза превышающей скоростью звука», — сообщается в пресс-релизе Virgin Galactic. Они должны быть одинаково удобны как во время невесомости, так и во время ускорения. Также заявлено о продуманной терморегуляции для различных частей тела пилотов на всех этапах суборбительного полёта.

Virgin Galactic представила лётные костюмы для пилотов VSS Unity

Отделение VSS Unity от самолёта-носителя. Источник изображения: Virgin Galactic

Представленные лётные костюмы, как и костюмы для туристов, разработаны и пошиты американской компанией Under Armour, которая специализируется на спортивной одежде и экипировке. Для пилотов костюмы пошиты на заказ. Очевидно, для туристов их тоже будут шить на заказ, а потом оставлять в подарок. Цена одного билета в $250 тыс. за полёт это допускает.

Virgin Galactic представила лётные костюмы для пилотов VSS Unity

Лётные костюмы для космических туристов. Источник изображения: Virgin Galactic

Главным цветовым отличием костюмов для пилотов станут чёрные вставки на боках куртки и на ногах, а также ботинки пилотов, которые будут чёрными, а не синими, как у туристов. Одежду для космических туристов компания представила в октябре этого года. Но когда будет совершён первый полёт с туристами на борту, сегодня сказать трудно. Посмотрим, как 11 декабря пройдёт первый пилотируемый полёт VSS Unity с включённым двигателем.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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