Представлен беспилотник Aevum Ravn X, который сможет быстро и часто выводить спутники на орбиту

Стартап Aevum из Алабамы (США) представил 3 декабря один из самых больших в мире беспилотников Ravn X, предназначенный для вывода на орбиту малых космических аппаратов.

Ravn X сочетает в себе беспилотный самолёт с возможностью горизонтального взлёта и посадки, с ракетой, которая запускается с него на большой высоте и может доставлять небольшие полезные нагрузки в космос.

Ravn X имеет длину 80 футов (24,4 м), размах крыльев 60 футов (18,3 м) и высоту 18 футов (5,5 м). Это не самый большой беспилотный летательный аппарат (БПЛА) по размерам. Например, крылья беспилотника MQ-4C Triton компании Northrop Grumman простираются почти на 131 фут (39,9 м). Но Ravn X гораздо больше весит — 55000 фунтов (24,9 т).

Система доставки Ravn X способна выводить небольшие спутники на орбиту всего за 180 минут с возможностью вскоре после этого вновь производить запуск. Дрон использует традиционное топливо, такое же как и коммерческие авиалайнеры, и, по словам основателя и генерального директора Джея Скайлуса (Jay Skylus), может взлетать и приземляться практически в любую погоду. Он также может взлетать и приземляться на любом участке обычной взлётно-посадочной полосы протяжённостью в одну милю (1,6 км). Это означает, что теоретически Ravn X может использовать практически любой действующий аэропорт в мире в качестве стартовой и посадочной площадки.

Одним из ключевых отличий Aevum от других стартапов в сфере космических запусков является то, что у Ravn X уже есть клиенты, в том числе имеются контракты с правительством США на сумму более $1 млрд. Его первая миссия — запуск малого спутника ASLON-45 для Космических сил США , намеченный на конец 2021 года. Есть также контракт на 20 миссий на девять лет с Центром космических и ракетных систем ВВС США . По словам Скайлуса, стартап уже начал поставки серийных Aevum клиентам.



