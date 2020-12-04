Китай развернул свой флаг на Луне

"Чан'е-5" с образцами лунного грунта возвращается на Землю.

Китайский лунный модуль "Чан'е-5" установил на поверхности Луны флаг КНР.

Фото развернутого на спутнике Земли государственного флага опубликовало Китайское космическое агентство.

Фото: twitter.com/Xinhua

Космический модуль "Чан'е-5" совершил посадку на Луну 1 декабря. Основной целью миссии является сбор лунного грунта и его доставка на Землю. В случае успеха Китай станет третьей страной в мире, которая сделает это. США и СССР несколько раз доставляли на Землю лунный грунт в 1969-1976 годах.

Работа зонда продолжалась около 19 часов, после чего автоматическая система положила полученные образцы в контейнер взлетного модуля. Посадка аппарата, который возвращается на Землю, запланирована на 16 декабря на севере Китая в автономном районе Внутренняя Монголия.

Напомним, первыми и пока единственными на поверхности Луны флаг своей страны установили астронавты аэрокосмического агентства США NASA во время миссии "Аполлон" в 1969 году.

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