Выпускников школ хотят освободить от итоговой аттестации в 2021 году из-за коронавируса

Для абитуриентов ВНО пройдет в установленные сроки.

Выпускников школ хотят освободить от итоговой аттестации в 2021 году из-за коронавируса
Фото: facebook/Могилянка чекає на тебе

Выпускников, завершающих получение полного общего среднего образования в 2021 году, из-за распространения коронавируса могут освободить от обязательной государственной итоговой аттестации в форме внешнего независимого оценивания.

Об этом сообщил и.о. директора Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко, пишет Освіта.ua.

По его словам, в УЦОКО разработано несколько моделей проведения ВНО в 2021 году. Согласно некоторым из них предлагается освобождение от обязательной государственной итоговой аттестации в форме ВНО получателей полного общего среднего образования.

Сейчас в Центре определили приоритетной модель, при которой государственная итоговая аттестация для лиц, в 2021 году завершающих получение полного общего среднего образования, будет происходить по выбору выпускника - или в учебном заведении (письменная или устная форма, в частности с использованием дистанционных технологий), или в форме ВНО.

Впрочем, такой выбор смогут делать только те, кто не планирует поступать в университеты. Для абитуриентов ВНО пройдет в установленные сроки. Валерий Бойко отметил, что в соответствии с действующим законодательством прохождение ГИА уровня полного общего среднего образования по государственному языку, математике и другим предметам должно обязательно осуществляться в форме ВНО, кроме случаев, определенных законодательством.

В связи с этим, в случае избрания такой модели проведения ВНО-2021, Верховная Рада должна принять соответствующие законодательные изменения.

Как сообщалось, пробное ВНО-2021 состоится 10 апреля, зарегистрироваться для участия в нем можно с 5 по 19 января. В этом году пробное тестирование можно пройти только по одному предмету.

30 сентября Минобразования обнародовало график проведения ВНО-2021. Регистрация стартует 1 февраля, основная сессия - 21 мая.

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