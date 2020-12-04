Иммунитет к коронавирусу: ученые сообщили, у кого он самый сильный

Японские ученые из университета Иокогамы сообщили, кто обладает иммунитетом к коронавирусу, и у кого он самый сильный. Исследователи изучили постковидный опыт 376 людей, которые переболели коронавирусом с февраля по май текущего года. В исследовании принимали участие пациенты возрастом от 20 до 70 лет обоих полов и с разным течением болезни. Единственное, что их объединяло – это перенесенная коронавирусная инфекция.

Ученые выяснили, что антитела к коронавирусу в организме человека сохраняются самое меньшее – полгода. Есть они и у тех пациентов, которые переболели более чем полгода назад, однако их меньше. При этом можно сказать почти достоверно, что у переболевших COVID-19 есть иммунитет к этому заболеванию и держится он минимум полгода.

В соответствии с полученными ими результатами, антитела присутствуют в организме 97% людей, которые переболели коронавирусом в бессимптомной форме или со слабыми симптомами, а также у 100% людей, у которых заболевание протекало в тяжелой или средней форме. Причем, наибольшая их концентрация была у людей, которые переболели тяжело.

Ученые считают, что это станет хорошей вестью для разработчиков вакцин от коронавируса. Они также намерены в дальнейшем повторить исследование этих пациентов еще через полгода, то есть, фактически через год после того, как они перенесли болезнь.