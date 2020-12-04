Иммунитет к коронавирусу: ученые сообщили, у кого он самый сильный

Японские ученые из университета Иокогамы сообщили, кто обладает иммунитетом к коронавирусу, и у кого он самый сильный. Исследователи изучили постковидный опыт 376 людей, которые переболели коронавирусом с февраля по май текущего года. В исследовании принимали участие пациенты возрастом от 20 до 70 лет обоих полов и с разным течением болезни. Единственное, что их объединяло – это перенесенная коронавирусная инфекция.

Японские ученые сообщили, кто обладает самым сильным иммунитетом к коронавирусу

Ученые выяснили, что антитела к коронавирусу в организме человека сохраняются самое меньшее – полгода. Есть они и у тех пациентов, которые переболели более чем полгода назад, однако их меньше. При этом можно сказать почти достоверно, что у переболевших COVID-19 есть иммунитет к этому заболеванию и держится он минимум полгода.

Японские ученые сообщили, кто обладает самым сильным иммунитетом к коронавирусу

В соответствии с полученными ими результатами, антитела присутствуют в организме 97% людей, которые переболели коронавирусом в бессимптомной форме или со слабыми симптомами, а также у 100% людей, у которых заболевание протекало в тяжелой или средней форме. Причем, наибольшая их концентрация была у людей, которые переболели тяжело.

Ученые считают, что это станет хорошей вестью для разработчиков вакцин от коронавируса. Они также намерены в дальнейшем повторить исследование этих пациентов еще через полгода, то есть, фактически через год после того, как они перенесли болезнь.

Напомним, ученые из США выяснили, какие продукты блокируют размножение коронавируса. Оказалось, что все они вполне доступны и украинцам. Заслон на пути COVID-19 могут поставить виноград, черный шоколад, а также какао и зеленый чай.


Марченко Любов, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Пуэрто-Рико окончательно разрушился один из старейших и третий по величине в мире радиотелескоп АресибоВ Пуэрто-Рико окончательно разрушился один из старейших и третий по величине в мире радиотелескоп Аресибо
Ученые нашли еще одно доказательство того, что жизнь на Землю могли занести кометыУченые нашли еще одно доказательство того, что жизнь на Землю могли занести кометы
ВСУ получили новый радар, который может работать в горах и дистанционноВСУ получили новый радар, который может работать в горах и дистанционно
В Канаде военные развивают собственную систему тестирования на ковидВ Канаде военные развивают собственную систему тестирования на ковид
На орбиту Земли планируют запустить корабль, убирающий мусор "руками-щипцами"На орбиту Земли планируют запустить корабль, убирающий мусор "руками-щипцами"
Блок рекламы


Похожие новости
Ученые нашли еще одно доказательство того, что жизнь на Землю могли занести кометыУченые нашли еще одно доказательство того, что жизнь на Землю могли занести кометы
Руководство Киевского политеха заявляет о планах реставрации панно известного украинского художника на одном из корпусов вузаРуководство Киевского политеха заявляет о планах реставрации панно известного украинского художника на одном из корпусов вуза
Ученые доказали, что CRISPR можно использовать для эффективного лечения рака у животныхУченые доказали, что CRISPR можно использовать для эффективного лечения рака у животных
В ЮАР появится самый крупный природоохранный объект в миреВ ЮАР появится самый крупный природоохранный объект в мире
На Хортице археологи нашли 2500-летнее захоронение скифского воинаНа Хортице археологи нашли 2500-летнее захоронение скифского воина
Странное существо из глубин Индийского океанаСтранное существо из глубин Индийского океана
Ученые нашли возможного предка лошадей и носороговУченые нашли возможного предка лошадей и носорогов
Ученые впервые смогли реконструировать весь мозг динозавраУченые впервые смогли реконструировать весь мозг динозавра
Анализ марсианского метеорита показал, что вода на древнем Марсе появилась неожиданно раноАнализ марсианского метеорита показал, что вода на древнем Марсе появилась неожиданно рано
Ученые выяснили, как ощущение владения товаром влияет на потреблениеУченые выяснили, как ощущение владения товаром влияет на потребление
Последние новости
Подгружаем последние новости