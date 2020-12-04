Иммунитет к коронавирусу: ученые сообщили, у кого он самый сильный
Японские ученые из университета Иокогамы сообщили, кто обладает иммунитетом к коронавирусу, и у кого он самый сильный. Исследователи изучили постковидный опыт 376 людей, которые переболели коронавирусом с февраля по май текущего года. В исследовании принимали участие пациенты возрастом от 20 до 70 лет обоих полов и с разным течением болезни. Единственное, что их объединяло – это перенесенная коронавирусная инфекция.
Ученые выяснили, что антитела к коронавирусу в организме человека сохраняются самое меньшее – полгода. Есть они и у тех пациентов, которые переболели более чем полгода назад, однако их меньше. При этом можно сказать почти достоверно, что у переболевших COVID-19 есть иммунитет к этому заболеванию и держится он минимум полгода.
В соответствии с полученными ими результатами, антитела присутствуют в организме 97% людей, которые переболели коронавирусом в бессимптомной форме или со слабыми симптомами, а также у 100% людей, у которых заболевание протекало в тяжелой или средней форме. Причем, наибольшая их концентрация была у людей, которые переболели тяжело.
Ученые считают, что это станет хорошей вестью для разработчиков вакцин от коронавируса. Они также намерены в дальнейшем повторить исследование этих пациентов еще через полгода, то есть, фактически через год после того, как они перенесли болезнь.
Напомним, ученые из США выяснили, какие продукты блокируют размножение коронавируса. Оказалось, что все они вполне доступны и украинцам. Заслон на пути COVID-19 могут поставить виноград, черный шоколад, а также какао и зеленый чай.