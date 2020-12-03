Intel представила криогенный квантовый контроллер Horse Ridge II, который упростит создание мощных квантовых компьютеров

Сегодня на виртуальном мероприятии компания Intel представила контроллер Horse Ridge II, обозначенный как движение в сторону масштабируемых квантовых вычислительных систем. Первая версия этой криогенной SoC была представлена ровно год назад. Новая разработка, как утверждается, делает построение многокубитовых квантовых компьютеров ещё проще, дешевле и с лучшей управляемостью.

Intel представила криогенный квантовый контроллер Horse Ridge II, который упростит создание мощных квантовых компьютеров

Криогенный контроллер Horse Ridge первого поколения. Источник изображения: Intel

Контроллер Horse Ridge II, как и его предшественник, изготовлен с использованием экономичного 22-нм техпроцесса FinFET компании Intel (22FFL). Его предназначение заключается в том, чтобы расположить управляющие кубитами электронные цепи как можно ближе к самим кубитам. Для этого контроллер должен сохранять работоспособность при таких же низких температурах, при которых работают кубиты. Проще говоря — его место в холодильнике с кубитами, где рабочая температура стремится к абсолютному нулю.

Сегодня квантовые системы на криогенных кубитах работают при температуре на уровне долей одного кельвина. Поэтому вся управляющая электроника расположена за пределами криогенной системы, а внутрь холодильника уходят сотни и больше коаксиальных кабелей, что очень сложно масштабировать. Установить контроллер кубитов внутри холодильника — это главная задача на ближайшее будущее для Intel и других исследователей. Её решение близко, но не сегодня.

Intel представила криогенный квантовый контроллер Horse Ridge II, который упростит создание мощных квантовых компьютеров

Кремниевая ячейка с одним спиновым кубитом на ластике карандаша. Источник изображения: Intel

Контроллер Horse Ridge II работает при температуре не ниже 4 K (-269,15 °C). Но для Intel это не критично, компания развивает так называемые спиновые кубиты — пойманные в ловушки электроны, которые уже могут работать при температуре 1,6 K. Поэтому конкретно задача Intel сблизить рабочие температуры спиновых кубитов и управляющих ими контроллеров Horse Ridge X до того момента, когда их можно будет разместить в общей холодильной камере.

Контроллер Horse Ridge II является улучшенной и расширенной в своих возможностях версией контроллера Horse Ridge. «Horse Ridge II поддерживает расширенные возможности и более высокие уровни интеграции для элегантного управления квантовой системой. Новые функции включают возможность манипулировать и считывать состояния кубитов, а также контролировать потенциал [управлять напряжением] нескольких вентилей, необходимых для запутывания нескольких кубитов», — сказано в пресс-релизе компании.

Контроллер Horse Ridge был способен управлять состоянием криогенных кубитов с помощью радиочастотных импульсов, которые он же генерировал (одним контроллером управлялись 128 кубитов). К этим возможностям Horse Ridge II добавил ещё две функции. Во-первых, это возможность считывать текущее состояние кубита, которое обнаруживается с малой задержкой прямо на кристалле без сохранения больших объёмов данных, что позволяет экономить память и электроэнергию.

Intel представила криогенный квантовый контроллер Horse Ridge II, который упростит создание мощных квантовых компьютеров

Типичный элемент квантового вычислителя на криогенных кубитах. Источник изображения: 3DNews

Во-вторых, контроллер Horse Ridge II реализует «многовентильную пульсацию», одновременно управляя множеством криогенных затворов, что обеспечивает как считывание множества кубитов сразу, так и запутанность этого множества.

Других подробностей о контроллере Horse Ridge II компания не предоставила. Полный доклад ожидается на очередной конференции ISSCC в феврале 2021 года.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Пуэрто-Рико окончательно разрушился один из старейших и третий по величине в мире радиотелескоп АресибоВ Пуэрто-Рико окончательно разрушился один из старейших и третий по величине в мире радиотелескоп Аресибо
Ученые нашли еще одно доказательство того, что жизнь на Землю могли занести кометыУченые нашли еще одно доказательство того, что жизнь на Землю могли занести кометы
ВСУ получили новый радар, который может работать в горах и дистанционноВСУ получили новый радар, который может работать в горах и дистанционно
Учёные обнаружили намёки на «новую физику» в реликтовом излучении ВселеннойУчёные обнаружили намёки на «новую физику» в реликтовом излучении Вселенной
В Канаде военные развивают собственную систему тестирования на ковидВ Канаде военные развивают собственную систему тестирования на ковид
Блок рекламы


Похожие новости
ВСУ получили новый радар, который может работать в горах и дистанционноВСУ получили новый радар, который может работать в горах и дистанционно
Airbus получила контракт на создание корабля для возврата образцов с Марса на ЗемлюAirbus получила контракт на создание корабля для возврата образцов с Марса на Землю
Учёные создали робота-осьминога, который плавает как настоящийУчёные создали робота-осьминога, который плавает как настоящий
Телескоп «Хаббл» запечатлел взрыв сверхновой, который был в 5 млрд раз ярче света СолнцаТелескоп «Хаббл» запечатлел взрыв сверхновой, который был в 5 млрд раз ярче света Солнца
Созданы провода для первых углеродных компьютеров
Созданы алмазные коллоиды для первых оптических компьютеровСозданы алмазные коллоиды для первых оптических компьютеров
Частная компания впервые представила робота для работы на МКС
Американские ученые обнаружили белок, который нейтрализует коронавирусАмериканские ученые обнаружили белок, который нейтрализует коронавирус
Создан алгоритм, который может «играть» молекуламиСоздан алгоритм, который может «играть» молекулами
LG представила электронную защитную маску с очистителем воздухаLG представила электронную защитную маску с очистителем воздуха
Последние новости
Подгружаем последние новости