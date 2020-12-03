Военные США заказали разработку чипов со встроенными лазерами для навигации без GPS и наведения оружия

Управление перспективных исследовательских программ в области обороны (DARPA) запустило программу по созданию интегрированной с лазерами кремниевой фотоники. Техпроцессы по производству полупроводниковых лазеров и чипов кремниевой фотоники имеют существенные различия, что не позволяет простым способом совместить одно и другое на едином кремниевом кристалле. Программа LUMOS должна преодолеть это ограничение и явить миру лазерно-оптические чипы.

Источник изображения: DARPA

Программа LUMOS (Lasers for Universal Microscale Optical Systems) относится к третьей фазе масштабного проекта Electronics Resurgence Initiative (ERI) по возрождению разработки и производства электроники в США , стартовавшей два года назад и рассчитанной на пять лет и $1,5 млрд. Как и другие элементы программы ERI, исследования в рамках её выполнения призваны завершиться практическими вещами — подбором материалов, созданием техпроцессов для внедрения на полупроводниковые производства и реальными продуктами. Одним словом, Америка снова должна стать великой.

Программа LUMOS будет рассматривать несколько коммерческих и оборонных приложений, направляя усилия в трех различных технических областях. Первой областью станет разработка высокоэффективных лазеров и оптических усилителей, которые можно было бы массово выпускать в интегрированном виде на чипах на передовых американских предприятиях. Совмещать одно с другим и доводить дело до коммерческих техпроцессов будет компания Tower Semiconductor и институт SUNY Polytechnic Institute.

Второй областью исследований по программе LUMOS станет разработка «высокомощных лазеров и усилителей на платформах быстрой фотоники для микроволновых приложений», — как заявлено в пресс-релизе DARPA. Этим вопросом будут заниматься компании Ultra-Low Loss Technologies, Quintessent, Гарвардский университет и Национальные лаборатории Сандии.

Третья область исследований по программе LUMOS самая амбициозная — она предполагает разработку прецизионных лазеров и интегральных схем для видимого спектра с возможностью устанавливать длину волны излучения в «беспрецедентном» спектральном диапазоне. Открытия в этой области должны привести к появлению миниатюрных лазерных датчиков для навигации, синхронизации и для квантовых вычислений или шифрования. На этом направлении будут трудиться Nexus Photonics, Йельский университет, Калифорнийский технологический институт, Национальные лаборатории Сандии и Университет Колорадо в Боулдере.

Всё представленное выше направлено на навигацию без GPS , на самонаводящиеся выстрелы практически из оружия любого калибра и на многие другие полезные для военного применения цели.



