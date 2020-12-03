Alphabet Loon передала управление своими интернет-аэростатами самообучающемуся ИИ

Компания Loon, входящая в холдинг Alphabet, сообщила о достижении важного рубежа в проекте, нацеленном на обеспечение доступа в интернет жителям сельской местности и удалённых регионов с помощью гелиевых аэростатов. Для управления её навигационной системой больше не используется программное обеспечение, разработанное человеком.

Вместо этого компания теперь управляет интернет-аэростатами с помощью искусственного интеллекта — в частности, набора алгоритмов, разработанных и выполняемых системой управления полётом на основе глубокого обучения с подкреплением (reinforcement learning, RL), которая является более эффективной, чем прежняя, созданная программистами Loon. В настоящее время система управляет парком воздушных шаров Loon над Кенией, где в июле Loon запустила свой первый коммерческий интернет-сервис. Этому запуску предшествовало тестирование интернет-шаров в серии программ по оказанию помощи при стихийных бедствиях и других чрезвычайных ситуациях на протяжении большей части последнего десятилетия.

Loon заявила, что её система является первой в мире реализацией этого типа ИИ в коммерческой аэрокосмической сфере. При этом она на самом деле превосходит систему, разработанную людьми. «В рамках нашего тестового моделирования мы смогли не только воспроизвести, но и значительно улучшить нашу навигационную систему, используя RL», — отметил Сэл Кандидо (Sal Candido), технический директор Loon.

В ходе первого испытания в реальных условиях в Перу в июле 2019 года управляемая ИИ система полёта состязалась с традиционной системой, управляемой разработанным специалистами Loon алгоритмом StationSeeker. Как утверждает Loon, что её система может «служить доказательством того, что RL может быть полезным для управления сложными системами в реальном мире для постоянной и динамичной деятельности».



