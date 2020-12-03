Китайский аппарат Chang'e 5 собрал лунный грунт для отправки на Землю

Зонд был запущен 23 ноября.

Посадочный модуль китайской автоматической станции Chang'e 5 завершил забор грунта на Луне и упаковал его в контейнеры для отправки на Землю.

Об этом сообщило Национальное космическое управление Китая (CNSA), передает Интерфакс-Украина.

В среду аппарат, успешно пробурив почву Луны, вынул образцы геологической породы с глубины двух метров, а затем с помощью руки-манипулятора собрал образцы грунта с поверхности естественного спутника Земли.

Как сообщало китайское космическое агентство, 2 декабря посадочный модуль со взлетным аппаратом сделал успешное мягкое прилунение. Посадка была совершена в 18:00 вблизи пика Рюмкер в Океане Бурь в западной части видимой стороны Луны.

В рамках миссии после посадки на Луну модуль должен был собрать около двух килограммов геологической породы.

Между тем орбитальный модуль станции с возвращаемым на Землю аппаратом находится в готовности к стыковке с взлетным аппаратом, который передаст ему капсулу с грунтом.

Зонд Chang'e 5, состоящий из посадочного модуля со взлетным аппаратом и орбитальным модулем с возвращаемым аппаратом на Землю, был запущен ракетой-носителем "Чанчжэн-5" ( "Великий поход-5") 23 ноября в 23:30 по киевскому времени.

Посадка возвращаемого аппарата на Землю планируется 16 декабря на севере Китая в автономном районе Внутренняя Монголия.

В случае успеха миссии Китай станет третьей страной в мире после РоSSии и США , которая сумела доставить лунный грунт на Землю, и первой реализовала такой проект с 1976 года.

Ранее сообщалось, что Украина подписала соглашение с NASA об освоении Луны.