Осень в Киеве стала самой теплой за все время наблюдений

В Киеве закончилась календарная осень, которая была самой теплой в столице за 140 лет наблюдений, однако метеорологическая зима еще не наступила. Она начнется тогда, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво перейдет через 0 градусов в сторону понижения.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

По данным наблюдений метеостанций, средняя температура воздуха нынешней осенью составила +11,6 градусов, что на 3,6 градуса выше климатической нормы.

Таким образом, осень-2020 оказалась самой теплой с 1881 года. В течение сезона было зафиксировано шесть температурных рекордов.

Холоднее всего было 30 ноября, когда минимальная температура под утро снизилась до 3,8 градуса мороза, а жарче всего - 1 сентября, когда максимальная температура после полудня достигла +34,7 градуса. В этот день максимальная температура воздуха была самой высокой с начала года.

Осадков осенью в Киеве выпало 162 мм, что составляет 122% климатической нормы.