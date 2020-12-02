2020 может войти в тройку самых жарких в истории, - ООН

2011-2020 будет самым жарким десятилетием в истории.

2020 может войти в тройку самых жарких в истории, - ООН

Эксперты прогнозируют, что 2020 год станет одним из трех самых жарких лет в истории.

Об этом 2 декабря сообщила Всемирная метеорологическая организация ООН, передает Интерфакс-Украина.

"Климатические изменения продолжили свой необратимый ход в 2020 году, который находится на пути к тому, чтобы стать одним из трех самых жарких лет в истории. 2011-2020 будет самым жарким десятилетием в истории", - отмечают в организации.

Несмотря на ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавируса COVID-19, концентрация парниковых газов в атмосфере этого года продолжала расти. Ученые регистрировали новые экстремальные температуры на земле, в море и в Арктике.

В Австралии, Сибири, на западном побережье США и в Южной Америке бушевали лесные пожары, в Атлантике зафиксировали рекордное количество ураганов, а в Африке и Юго-Восточной Азии наводнения привели к массовым переселениям.

"Средняя температура в мире в 2020 году должна быть примерно на 1,2 градуса выше доиндустриального уровня (1850-1900). Есть по меньшей мере один из пяти шансов, что до 2024 года эта разница превысит 1,5 градуса", - сказал генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации Петтери Таалас.

Таалас добавил, что правительствам следует прилагать больше усилий в рамках Парижского соглашения по климату, чтобы уменьшить выбросы парниковых газов.

Как сообщалось, нынешняя осень в Киеве стала самой теплой с 1881 года. В течение сезона было зафиксировано шесть температурных рекордов.

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