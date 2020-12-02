ВСУ получили новый радар, который может работать в горах и дистанционно

Радиолокационная станция 35Д6М может работать почти в любых климатических условиях и в горной местности.

ВСУ получили новый радар, который может работать в горах и дистанционно
Радіолокаційна станція 35Д6М
Фото: ukroboronprom.com.ua

Предприятие "Искра", входящее в состав государственного концерна "Укроборонпром", передало военным новую радиолокационную станцию 35Д6М, изготовленную в рамках государственного заказа 2020 года.

Об этом сообщается на сайте госконцерна.

Отмечается, что такие радары 35Д6 уже значительный период времени используются в Вооруженных Силах Украины и имеют положительный опыт эксплуатации.

"РЛС 35Д6М - это современная радиолокационная станция с увеличенной дальностью действия, улучшенными параметрами траекторной обработки, расширенными функциональными возможностями за счет современных программных решений. Также эта РЛС может похвастаться способностью работать почти в любых климатических условиях и в горной местности", - говорится в сообщении.

Радар может дополнительно комплектоваться выносными рабочими местами, что позволяет управлять станцией в полном объеме на расстоянии до 300 метров. РЛС может также опционально комплектоваться оборудованием для взаимодействия непосредственно с зенитно-ракетными комплексами.

Фото: ukroboronprom.com.ua

Научно-производственный комплекс "Искра" - ведущий разработчик и производитель наземной радиолокационной техники оборонного комплекса Украины. Сегодня КП "НПК" Искра "- это конструкторское бюро и электромашиностроительный завод, объединенные единой маркой "Искра". В результате трансформации "Укроборонпрома" вокруг КП "НПК "Искра" будет создан отраслевой холдинг "Радарные системы", в который войдут 10 профильных предприятий госконцерна.

Напомним, в результате реформы государственного концерна "Укроборонпром" должны остаться 65 предприятий из 116.

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