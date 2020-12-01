В Пуэрто-Рико окончательно разрушился один из старейших и третий по величине в мире радиотелескоп Аресибо

В ноябре было решено его демонтировать.

Один из старейших и третий по величине в мире радиотелескоп Аресибо в Пуэрто-Рико окончательно рухнул.

Об этом сообщила в Twitter сотрудница - метеоролог Дебора Марторелла.

"Друзья, с глубоким сожалением сообщаю вам, что платформа обсерватории Аресибо только что обрушилась", - написала она.

Amigos es con profundo pesar comunicarles que acaba de colapsar la plataforma del Observatorio de Arecibo. pic.twitter.com/stJScy2Old — Deborah Martorell (@DeborahTiempo) December 1, 2020

Фото: #twitter#.com/DeborahTiempo

"Инструментальная платформа радиотелескопа диаметром в 305-метров в обсерватории Аресибо, что в Пуэрто-Рико, минувшей ночью рухнула. Во время инцидента никто не пострадал. Сейчас специалисты работают над изучением ситуации и поиском причин обрушения. Приоритетом остается безопасность сотрудников. Больше деталей будет позже", - сообщает Национальный научный фонд США .

The instrument platform of the 305m telescope at Arecibo Observatory in Puerto Rico fell overnight. No injuries were reported. NSF is working with stakeholders to assess the situation. Our top priority is maintaining safety. NSF will release more details when they are confirmed. pic.twitter.com/Xjbb9hPUgD — National Science Foundation (@NSF) December 1, 2020

В конце ноября сообщалось, что радиотелескоп Аресибо решили демонтировать из-за угрозы разрушения. В августе на телескопе оборвался вспомогательный трос, который удерживал 900-тонную инструментальную платформу, было повреждено зеркало рефлектора, где образовался разрыв длиной 30 метров. После этого наблюдения космоса на Аресибо было прекращено.

Сотрудники обсерватории попытались спасти радиотелескоп. Инженерные бригады подготовили проект аварийной стабилизации конструкции вспомогательной кабельной системы. Однако, пока обсерватория ждала доставку двух запасных вспомогательных и двух временных кабелей, 6 ноября оборвался также и основной трос, что вызвало дополнительные повреждения.После этого специалисты отметили, что попытки ремонта нецелесообразны и могут быть опасны для жизни рабочих.