В Пуэрто-Рико окончательно разрушился один из старейших и третий по величине в мире радиотелескоп Аресибо

"Инструментальная платформа радиотелескопа диаметром в 305-метров в обсерватории Аресибо, что в Пуэрто-Рико, минувшей ночью рухнула. Во время инцидента никто не пострадал. Сейчас специалисты работают над изучением ситуации и поиском причин обрушения. Приоритетом остается безопасность сотрудников. Больше деталей будет позже", - сообщает Национальный научный фонд США.
The instrument platform of the 305m telescope at Arecibo Observatory in Puerto Rico fell overnight. No injuries were reported. NSF is working with stakeholders to assess the situation. Our top priority is maintaining safety. NSF will release more details when they are confirmed. pic.twitter.com/Xjbb9hPUgD
В конце ноября сообщалось, что радиотелескоп Аресибо решили демонтировать из-за угрозы разрушения. В августе на телескопе оборвался вспомогательный трос, который удерживал 900-тонную инструментальную платформу, было повреждено зеркало рефлектора, где образовался разрыв длиной 30 метров. После этого наблюдения космоса на Аресибо было прекращено.
Сотрудники обсерватории попытались спасти радиотелескоп. Инженерные бригады подготовили проект аварийной стабилизации конструкции вспомогательной кабельной системы. Однако, пока обсерватория ждала доставку двух запасных вспомогательных и двух временных кабелей, 6 ноября оборвался также и основной трос, что вызвало дополнительные повреждения.После этого специалисты отметили, что попытки ремонта нецелесообразны и могут быть опасны для жизни рабочих.
Напомним, в сентябре 2016 года Китай ввел в эксплуатацию самый большой в мире радиотелескоп FAST (Five hundred meter Aperture Spherical Telescope). FAST расположен в юго-западной провинции Гуанчжоу. С окончанием строительства его параболическая антенна стала крупнейшей в мире, обогнав 305-метровый радиотелескоп в Аресибо.