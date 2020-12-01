На орбиту Земли планируют запустить корабль, убирающий мусор "руками-щипцами"

На орбите Земли находится металлолом весом около 8500 тонн, и его объем быстро растет.

На орбиту Земли планируют запустить корабль, убирающий мусор "руками-щипцами"

Европейское космическое агентство (ESA) совместно со швейцарской компанией ClearSpace SA в 2025 году планируют запустить миссию по сбору космического мусора.

Об этом сообщает dpa international.

На орбиту хотят отправить космический корабль с элементами в виде рук-щипцов, которые смогут схватить металлический лом весом более 100 килограммов на высоте около 700 километров и втолкнуть его в атмосферу Земли для сгорания.

На финансирование этого проекта ESA выделило 86 млн евро.

Примерами внеземного мусора могут быть использованные разгонные блоки ракет, остановленные спутники и, по большей части, остатки от взрывов и столкновений космических объектов.

Также, по данным Европейского космического агентства, на орбите Земли находится металлолом весом около 8500 тонн, и его объем быстро растет.

Напомним, в мае аэрокосмическое агентство США NASA представило международные правила освоения Луны и добычи на ней полезных ископаемых. Во избежание образования космического мусора, участники договора обязуются утилизировать неиспользованную аппаратуру.

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