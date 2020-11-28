В Канаде военные развивают собственную систему тестирования на ковид

Вооруженные силы Канады развивают собственную систему тестирования на COVID-19.

Об этом пишет Укринформ со ссылкой на командующего медицинской службы Вооруженных сил Канады, контр-адмирала Ребекку Патерсон.

По ее словам, для тестирования на COVID-19 Вооруженные силы Канады до сих пор полагаются преимущественно на возможности местных органов здравоохранения.

"Мы развернули тестирование в Королевском канадском флоте. Мы проводим его там, откуда люди отправляются на операции, например, на военной базе Трентон. В других случаях мы используем тестирование по месту нахождения военнослужащих в Канаде", - рассказала Патерсон.

Она подчеркнула, что военнослужащие в зарубежных командировках имеют доступ к быстрым системам тестирования.

Напомним, Канада, которая зарезервировала вакцин от коронавируса в несколько раз больше, чем численность ее населения, ведет переговоры о предоставлении лекарств странам с более низким уровнем доходов.