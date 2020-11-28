Ученые нашли еще одно доказательство того, что жизнь на Землю могли занести кометы

На комете Чурюмова - Герасименко обнаружили фосфор в твердой форме.

Ученые нашли еще одно доказательство того, что жизнь на Землю могли занести кометы
Фото: NASA

Исследование частиц пыли из ядра кометы 67P/Чурюмова - Герасименко показало наличие в них фосфора в твердой форме. Это означает, что все необходимые для возникновения жизни химические элементы могли быть принесены на Землю кометами.

Открытие сделала международная команда ученых под руководством Гарри Лето (Harry Lehto) с факультета физики и астрономии Университета Турку (Финляндия). Работу опубликовали в ежемесячнике Королевского астрономического общества, пишет Naked science.

Насмотря на то, что миссия Rosetta завершилась более четырех лет назад, объем полученных благодаря ей данных до сих пор не до конца обработан. Исследователи анализировали данные с инструмента COSIMA (COmetary Secondary Ion Mass Analyser), бывшего важной частью полезной нагрузки зонда Rosetta. Этот аппарат в течение двух лет занимался подробным изучением кометы 67P / Чурюмова - Герасименко с расстояния в несколько километров. Среди прочего зонд захватил частицы пыли, летающей вокруг нее. Их выбило из ядра кометы или струями газа из-за испарения вещества, или в результате столкновения с космической пылью.

Созданный немецким Институтом внеземной физики имени Макса Планка (MPE) прибор COSIMA анализировал химический состав пыли с помощью механизма масс-спектрометрии вторичных ионов. Это означает, что образцы обстреливали ионами индия, а затем изучали спектр возникших в исследуемом материале вторичных ионов. В одной из серий таких экспериментов обнаружили ионы фосфора (P+). Поскольку образцы были твердыми и собранными в открытом космосе без окружающего газа, из этого следовало одно: в материале из ядра кометы имеются твердые соединения фосфора.

"Наличие этого химического элемента в нелетучих соединениях, например, породах вроде апатитов, позволяет ему перемещаться между различными космическими телами. Следовательно, такой механизм можно рассматривать как один из ответов на вопрос, почему Земля так богата необходимыми для возникновения жизни элементами. Кроме того, вдобавок к фосфору на комете обнаружили фтор в твердой форме, хотя это и не столь громкая новость - он встречался и раньше", - отмечает издание.

Подавляющее большинство известных человеку биологических молекул содержат шесть ключевых химических элементов. Их обозначают аббревиатурой CHNOPS: углерод (C), водород (H), азот (N), кислород (O), фосфор (P) и сера (S). Без них невозможна жизнь, поскольку соединения этих элементов обеспечивают важнейшие функции практически всех клеток. Откуда на Земле так много первых четырех (CHON), было известно давно - ими богаты астероиды класса C, часто падающие на нашу планету. Сера тоже вопросов не вызвала: ею богаты многие твердые породы.

А вот с фосфором ситуация до недавнего времени была неясна. Некоторое количество фосфора выявляли в газообразной форме вокруг молодых звезд и в комах комет. Но чтобы химический элемент в больших количествах мог попасть на Землю или другое небесное тело, он должен быть в твердой форме. Это открытие чрезвычайно важно для понимания распространенности необходимых для возникновения жизни химических элементов.

Европейский межпланетный зонд Rosetta был выведен в космос 2 марта 2004 года. Основной задачей зонда было исследование кометы Чурюмова-Герасименко. Автоматической станции понадобилось 10 лет, чтобы подлететь к исследуемому объекту. За это время зонд преодолел в космическом пространстве более 6,4 млрд км, несколько раз сближался с другими небесными телами, в пункт назначения прибыл в 2014-м и находился на орбите кометы. Он завершил свою миссию 30 сентября 2016 года.

По мнению одного из первооткрывателей кометы Клима Чурюмова, космический аппарат "Розетта" доказал, что жизнь не могла зародиться на Земле.

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