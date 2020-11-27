Учёные обнаружили намёки на «новую физику» в реликтовом излучении Вселенной

В ходе исследования группы астрофизиков было установлено, что в реликтовом излучении Вселенной есть признаки нарушения так называемой пространственной чётности. Так принято называть одно из фундаментальных свойств мироздания, которое не предсказывает Стандартная модель. Результаты работы исследователей будут опубликованы в журнале Physical Review Letters, а препринт публикации уже доступен в библиотеке arXiv.

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«Пока мы не можем со стопроцентной уверенностью сказать, что нашли полноценные свидетельства существования "новой физики". Для этого нам не хватает статистической достоверности. Но мы рады, что смогли одновременно провести замеры, которые раньше считались невозможными, и открыть потенциальные намёки на «новую физику», — сообщил один из авторов работы, ведущий научный сотрудник Физико-математического института им. Кавли (IPMU) Эйитиро Комацу.

Астрономы и физики, которые занимаются вопросами изучения эволюции мироздания в первые мгновения его жизни, исследуют так называемое реликтовое излучение. Само же излучение является своеобразным микроволновым «эхом» Большого взрыва, неоднородности и физические свойства которого позволяют получить информацию об устройстве материи в то время. Орбитальные обсерватории помогли астрофизикам изучить некоторые свойства реликтового излучения, но перед учёными стоит ещё масса вопросов, на которые пока нет ответов.

Одно из слабоизученных явлений связано с поляризацией реликтового излучения или тем, как сильно его волны «закручены» в одну или другую сторону. В 2014 году учёные заявили о том, что смогли измерить бета-поляризацию реликтового излучения, которая представляет собой один из вариантов закрученности волн «эха» Большого взрыва. Однако позднее оказалось, что источником фиксируемых ими сигналов были частицы пыли в диске Млечного пути. Из-за этого учёным пришлось разрабатывать новую методику оценки, учитывающую присутствие подобных помех.

Нынешнее исследования японских учёных говорит о том, что с вероятностью 92,2 % тёмная материя и тёмная энергия действительно нарушают принцип чётности, а этом может указывать на существование «новой физики». Чтобы доказать это исследователям требуется достичь статистической достоверности в 99,995 %, а, следовательно, им потребуется гораздо больше данных, получаемых в процессе наблюдения за реликтовым излучением. Получить эти данные исследователи рассчитывают в ближайшие годы с помощью чилийской обсерватории ACT и телескопов POLARBEAR и BICEP2.



