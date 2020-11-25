Руководство Киевского политеха заявляет о планах реставрации панно известного украинского художника на одном из корпусов вуза

Руководство Киевского политеха заявляет о планах реставрации панно известного украинского художника на одном из корпусов вуза

Сегодня в соцсетях и ряде СМИ появилась информация о том, что в КПИ имени Игоря Сикорского планируют при утеплении стен одного из корпусов вуза уничтожить панно известного украинского художника Федора Тетянича. Руководство учебного заведения опровергает эту информацию и заявляет, что планируется реставрация панно, а не его уничтожение.

О планах реставрации панно KV стало известно из сообщения пресс-службы КПИ имени Игоря Сикорского на странице в соцсети Facebook.

В соцсетях и ряде СМИ появилась информация о том, что в КПИ планируют “по-тихому” уничтожить панно на стене 18-го корпуса вуза. Так, киевлянин Семен Широчин, исследователь советской архитектуры, известный своей позицией по защите старинных киевских фонарей, на своей странице в соцсети Facebook заявил, что некие анонимные источники среди сотрудников КПИ сообщили ему, что руководство вуза планирует уничтожить панно. 

В политехе отреагировали на сообщение, назвав эту информацию фейковой.

“Эта выдумка не имеет под собой никаких оснований. Ведь монументальная работа известного художника, философа и первого украинского перформера Федора Тетянича является для нас ценностью”, – заявили в пресс-службе вуза.

Также пресс-служба КПИ сообщила, что сейчас панно нуждается в реставрации, а администрация расположенного в 18-м корпусе факультета информатики и вычислительной техники совместно с женой художника Анной Тетянич якобы ищут специалистов, которые взялись бы за его восстановление.

“Панно в неудовлетворительном состоянии. Отдельные крепления потеряли форму, ослабли и представляют угрозу для людей, потому что части могут отвалиться в любой момент. Есть металлические конструкции, которые нужно заменить, и есть мозаика, которую могут восстановить только специалисты. Как только мы найдем специалистов – сразу же начнем работы”, – прокомментировал ситуацию декан факультета информатики и вычислительной техники Сергей Теленик.

Отмечается, что действительно сейчас ведутся работы по утеплению стен корпуса. Однако, как заверяют в КПИ, утепляют только три стены корпуса. Стена же, на которой расположено панно, до начала реставрационных работ утепляться не будет.

Напомним, на стене дома по бульвару Леси Украинки, 28 в Киеве часть мозаичного панно была уничтожена после установки дополнительных дверей. Данное произведение монументального искусства было создано 50 лет назад.

Ранее KV сообщала, что модернистские мозаики художников-монументалистов Ады Рыбачук и Владимира Мельниченко, которые находятся на Центральном автовокзале в Киеве, будут сохранены после его реконструкции.

Фото: Семен Широчин в Facebook.


Игорь Бровко, КиевВласть

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