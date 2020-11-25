В декабре Юпитер и Сатурн «сольются» в двойную планету впервые со Средневековья

В декабре Юпитер и Сатурн «сольются» в двойную планету впервые со Средневековья

Менее чем через месяц, 21 декабря, жители Земли смогут наблюдать завораживающее астрономическое явление: Юпитер и Сатурн окажутся настолько близко друг к другу, что будут выглядеть как двойная планета.

Сближение названных газовых гигантов происходит примерно каждые 20 лет. Однако на этот раз данное явление может считаться исключительным: планеты окажутся так близко друг к другу, как этого не происходило со времён Средневековья — а именно, с 4 марта 1226 года.

Сразу после захода Солнца 21 декабря Юпитер и Сатурн будут выглядеть для наблюдателей на Земле как двойная планета, компоненты которой разделены всего одной пятой диаметра полной Луны. Кроме того, при помощи любительских телескопов можно будет рассмотреть некоторые спутники газовых гигантов.

В декабре Юпитер и Сатурн «сольются» в двойную планету впервые со Средневековья

Явление можно будет наблюдать в любой точке нашей планеты, хотя наилучшие условия будут на экваторе. Разумеется, видимость во многом будет определяться погодными условиями.

Отметим также, что в следующий раз похожее сближение Юпитера и Сатурна произойдёт 15 марта 2080 года. Затем эти гиганты превратятся в двойную планету только после 2400 года.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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