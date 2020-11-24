Оксфордский словарь не смог выбрать одно слово года-2020

Ученые-лингвисты отметили, что это не тот год, который можно вместить в одно слово.

Оксфордский словарь не смог определить одно слово 2020 года. Лингвисты отметили, что это не тот год, который можно вместить в одно слово.

На сайте Oxford Language вместо традиционного слова года опубликовали расширенную доклад о словах, получивших распространение в разных странах.

Для Канады, Великобритании и Австралии это слово lockdown ("локдаун"), для США - shelter-in-place ("укрытие на месте", "укрытие"), для Сингапура и Великобритании - circuit breaker ("автоматический выключатель"), для Малайзии - MCO - movement control order ("порядок управления движением»), для Филиппин - ECQ - enhanced community quarantine ("усиленный социальный карантин").

Фото: Оксфордський словник

"Мы детально рассматриваем темы, которые были в центре внимания нашего языкового мониторинга этого года, включая Covid-19, и все связанные словарные запасы, политическую и экономическую волатильность, социальную активность, окружающую среду и быстрое внедрение новых технологий и поведения, поддержку удаленной работы и проживания", - говорится в отчете.

В прошлом году Оксфордский словарь признал словом года climate emergency, которое переводится как "чрезвычайная климатическая ситуация".

Недавно британский онлайн-словарь Collins назвал "локдаун" (lockdown) самым популярным словом 2020 года.