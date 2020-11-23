В США зарегистрировали антиковидный препарат REGN-COV2, которым лечили Трампа

Лекарства предназначены для пациентов старше 12 лет, которые весят не менее 40 килограммов и имеют высокий риск перехода к тяжелой форме ковид.

В США экстренно зарегистрировали препарат REGN-COV2 для лечения COVID-19.

Об этом сообщили в Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США .

Производителем препарата является компания "Regeneron Pharmaceuticals».

Управление выдало разрешение на экстренное использование смеси моноклональных антител казиривимаба и имдевимаба для больных с легкой и средней формой коронавирусной болезни.

Эти антитела отражают антитела, вырабатываемыми человеческими организмами для борьбы с инфекциями. Препарат должен препятствовать попаданию коронавируса в клетки.

Пациенты должны быть старше 12 лет, весить не менее 40 килограммов и иметь высокий риск перехода к тяжелому состоянию. Назначать лекарство можно также пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями. Однако оно запрещено для больных в тяжелом состоянии и нуждающимся в кислородной терапии.

"Казиривимаб и имдевимаб следует вводить вместе с внутривенной (IV) инфузией. Безопасность и эффективность этой экспериментальной терапии для лечения COVID-19 продолжают оценивать ", - говорится в сообщении.

Добавим, в октябре REGN-COV2 использовали для лечения от ковид президента США Дональда Трампа. По словам Трампа, ему стало лучше сразу же после принятия лекарства.

Также по информации американских СМИ , правительство США выделило 500 млн долларов на разработку этого препарата.

Напомним, вакцина от COVID-19, которую разработали американская Pfizer и немецкая BioNTech, будет стоить для Европы по 15,5 евро за дозу.