В США зарегистрировали антиковидный препарат REGN-COV2, которым лечили Трампа

Лекарства предназначены для пациентов старше 12 лет, которые весят не менее 40 килограммов и имеют высокий риск перехода к тяжелой форме ковид.

В США зарегистрировали антиковидный препарат REGN-COV2, которым лечили Трампа
Фото: rivnenews.com.ua

В США экстренно зарегистрировали препарат REGN-COV2 для лечения COVID-19.

Об этом сообщили в Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

Производителем препарата является компания "Regeneron Pharmaceuticals».

Управление выдало разрешение на экстренное использование смеси моноклональных антител казиривимаба и имдевимаба для больных с легкой и средней формой коронавирусной болезни.

Эти антитела отражают антитела, вырабатываемыми человеческими организмами для борьбы с инфекциями. Препарат должен препятствовать попаданию коронавируса в клетки.

Пациенты должны быть старше 12 лет, весить не менее 40 килограммов и иметь высокий риск перехода к тяжелому состоянию. Назначать лекарство можно также пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями. Однако оно запрещено для больных в тяжелом состоянии и нуждающимся в кислородной терапии.

"Казиривимаб и имдевимаб следует вводить вместе с внутривенной (IV) инфузией. Безопасность и эффективность этой экспериментальной терапии для лечения COVID-19 продолжают оценивать ", - говорится в сообщении.

Добавим, в октябре REGN-COV2 использовали для лечения от ковид президента США Дональда Трампа. По словам Трампа, ему стало лучше сразу же после принятия лекарства.

Также по информации американских СМИ, правительство США выделило 500 млн долларов на разработку этого препарата.

Напомним, вакцина от COVID-19, которую разработали американская Pfizer и немецкая BioNTech, будет стоить для Европы по 15,5 евро за дозу.

В целом Евросоюз потратит на закупку вакцины от Pfizer от 3,1 до 4,65 млрд евро и еще около 5 млн евро за альтернативную вакцину CureVac.

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