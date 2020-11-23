Ученые доказали, что CRISPR можно использовать для эффективного лечения рака у животных

Исследования финансировал Израильский фонд исследований рака.

Ученые доказали, что CRISPR можно использовать для эффективного лечения рака у животных
Фото: news.liga.net

Технология редактирования генетического кода CRISPR / Cas9 успешно применили для лечения метастатического рака у мышей.

Об этом говорится в публикации исследователей из Тель-Авивского университета, пишет news.liga.net.

Исследование финансировал Израильский фонд исследований рака.

Ученые отмечают, что использование CRISPR / Cas9 для лечения рака до сих пор было затруднено низкой эффективностью редактирования генома в опухоль, не точечной работой и потенциальной токсичностью систем получения препарата тканями.

По словам ученых, они создали безопасную схему доставки к опухолям липидных наночастиц с гРНК: эти молекулы кодировали в "больных" тканях фермент Cas9 (выделен из стрептококков Streptococcus pyogenes), который, как наноножницы, разрезал ДНК в клетках, которые вышли из-под контроля .

Таким образом, опасные клетки с намеренно поврежденным геномом больше не могли делиться.

Одноразовая внутримозговая инъекция препарата против фермента PLK1 (способствует развитию рака) в агрессивную Ортотопическую глиобластому позволила отредактировать до 70% генов. Это вызвало гибель раковых клеток и ингибировало рост опухоли на 50%, а также повысило выживаемость мышей на 30%.

"Это первое исследование в мире, которое доказывает, что CRISPR можно использовать для эффективного лечения рака у живого животного. Это не химиотерапия. Здесь нет побочных эффектов, и раковые клетки, обработанные таким образом, никогда не станут снова активными", - пишут авторы.

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