SpaceX запустила на орбиту спутник для изучения океана

Sentinel-6A Michael Freilich - шестой спутник, который запустили в рамках европейской программы Copernicus.

Американская компания SpaceX 21 ноября запустила в космос ракету-носитель Falcon 9 с научным океанографическим спутником Sentinel-6A Michael Freilich.

Фото: #twitter#.com/SpaceX

Запуск был осуществлен с авиабазы Ванденберг в штате Калифорния, сообщила компания в Twitter .

Через 8 минут 19 секунд после старта первая многоразовая ступень ракеты Falcon 9 осуществила управляемую вертикальную посадку на площадке на базе Ванденберг.

Через 53 минуты полета космический аппарат Sentinel-6A Michael Freilich вышел на полярную орбиту высотой 1,3 тыс. км.

Falcon 9’s first stage has landed on Landing Zone 4 pic.twitter.com/eDrI5HSXaJ — SpaceX (@SpaceX) November 21, 2020

Спутник Sentinel-6A Michael Freilich является частью общей программы NASA, Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) и Европейского космического агентства (ESA) по отслеживанию уровня мирового океана и сбора данных о влиянии глобального потепления на смену береговых линий. Это шестой спутник, который запустили в рамках европейской программы Copernicus.

Sentinel-6 по меньшей мере до 2030 года будет измерять c высокой точностью изменения топографии океана (в том числе рек и озер). Его данные помогут отследить формирование ураганов и предусмотреть в режиме, близком к реальному времени, направление, куда могут пойти штормы. Это критически важно для адаптации прибрежных районов и малых островов.