SpaceX запустила на орбиту спутник для изучения океана

Спутник Sentinel-6A Michael Freilich является частью общей программы NASA, Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) и Европейского космического агентства (ESA) по отслеживанию уровня мирового океана и сбора данных о влиянии глобального потепления на смену береговых линий. Это шестой спутник, который запустили в рамках европейской программы Copernicus.
Sentinel-6 по меньшей мере до 2030 года будет измерять c высокой точностью изменения топографии океана (в том числе рек и озер). Его данные помогут отследить формирование ураганов и предусмотреть в режиме, близком к реальному времени, направление, куда могут пойти штормы. Это критически важно для адаптации прибрежных районов и малых островов.