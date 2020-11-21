В Техасе начали строить крупнейшую в США солнечную электростанцию

Возобновляемая энергетика и солнечные электростанции в частности — это прекрасное поле для установки рекордов (читай — рекламы). Модная тема в сочетании с чем-то «самым-самым» привлекает инвесторов и позволяет двигаться вперёд. О таком проекте на днях было объявлено в США . В штате Техас начали строить крупнейшую в этой стране солнечную электростанцию, которая будет поставлять электричество в треть миллиона домов и пяти крупным компаниям.

Проект Samson Solar Energy Center начала компания Invenergy — один из крупнейших в США и мире операторов электросетей и генерирующих установок. Строительство пройдёт в три этапа и растянется на три года. По завершению работ в 2023 году солнечные мощности энергетического центра Samson обещают оказаться самыми крупными в этой стране — 1,31 ГВт.

Стоимость проекта составляет $1,6 млрд. Проект обеспечит 600 рабочих мест для строителей в течение трёх лет. Местные землевладельцы получат $250 млн компенсаций, а аренда недвижимости принесёт местным общинам ещё $200 млн.

Мощности солнечной электростанции также будут вводиться поэтапно в три приёма. Кроме поставки электроэнергии в три муниципалитета (Брайан: 150 МВт, Дентон: 75 МВт и Гарленд: 25 МВт), Samson Solar, расположенная в округах Ламар, Ред-Ривер и Франклин, будет поставлять электроэнергию компаниям AT&T (500 МВт), Honda (200 МВт), McDonald’s (160 МВт), Google (100 МВт) и The Home Depot (50 МВт).

Аналитики и эксперты ожидают, что солнечная энергия будет самым быстрорастущим поставщиком электроэнергии в энергосистему Техаса в ближайшие три года. Планируется, что только за счёт развёртывания новых солнечных мощностей в этом году добавится 3,5 ГВт мощности и 5,5 ГВт в 2021 году.



