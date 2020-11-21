Поврежденный в августе радиотелескоп Аресибо в Пуэрто-Рико решили разобрать

В ноябре на телескопе оборвался вспомогательный трос, и его ремонт может быть опасным.

Поврежденный в августе радиотелескоп Аресибо в Пуэрто-Рико решили разобрать
Радіотелескоп в Аресібо
Фото: nsf.gov

Один из старейших и третий по величине в мире радиотелескоп Аресибо в Пуэрто-Рико решили демонтировать из-за угрозы разрушения.

Об этом сообщается на сайте Национального научного фонда США (NSF).

В августе на телескопе оборвался вспомогательный трос, который удерживал 900-тонную инструментальную платформу, было повреждено зеркало рефлектора, где образовался разрыв длиной 30 метров. После этого наблюдения космоса на Аресибо были прекращены.

Сотрудники обсерватории попытались спасти радиотелескоп. Инженерные бригады подготовили проект аварийной стабилизации конструкции вспомогательной кабельной системой. Однако, пока обсерватория ожидала доставку двух запасных вспомогательных и двух временных кабелей, 6 ноября оборвался также и основной трос, что вызвало дополнительные повреждения.

После этого специалисты отметили, что попытки ремонта нецелесообразны и могут быть опасны для жизни рабочих.

Директор астрономических наук NSF Ральф Гом отметил, что решение о дате начала вывода из эксплуатации Аресибо пока не принято. По его словам, команда по демонтажу может сделать это достаточно быстро с помощью взрывчатки.

По его словам, демонтируют только 305-метровую тарелку телескопа, в то время как другие строения обсерватории будут пытаться сохранить. В NSF хотят, чтобы инфраструктура Аресибо осталась доступной для будущих исследований.

Напомним, в сентябре 2016 года Китай ввел в эксплуатацию крупнейший в мире радиотелескоп FAST (Five hundred meter Aperture Spherical Telescope). FAST расположен в юго-западной провинции Гуанчжоу. С окончанием строительства его параболическая антенна стала крупнейшей в мире, обогнав 305-метровый радиотелескоп в Аресибо.

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