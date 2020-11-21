ВОЗ рекомендует отказаться от ремдесивира для лечения пациентов с коронавирусом

Он есть в украинском протоколе лечения.

Всемирная организация здравоохранения обнародовала условную рекомендацию против использования препарата ремдесивир для пациентов с коронавирусом независимо от тяжести течения болезни.

По состоянию на сейчас нет доказательств того, что препарат повышает шансы на выживание или облегчает течение болезни, сообщили на сайте ВОЗ.

Новая рекомендация была разработана международной группой, в которую входят 28 экспертов в области клинической помощи, четыре пациента-партнера и один специалист по этике.

Работа над рекомендациями началась 15 октября. Данные включили результаты нескольких исследований, всего была рассмотрена информация по 7000 пациентам в четырех испытаниях.

Выводы свидетельствуют об отсутствии весомого влияния на смертность, необходимость искусственной вентиляции легких, времени до клинического улучшения и других важных для пациента результатов.

Группа по разработке рекомендаций признала, что необходимы дополнительные исследования, и поддержала дальнейшее участие ремдесивира в испытаниях.

Напомним, что ремдесивир указан в украинском протоколе лечения коронавируса. Его рекомендуется рассматривать у пациентов из групп риска до прогрессирования до тяжелого или критичного течения заболевания с признаками пневмонии.

В конце августа Министерство здравоохранения инициировало проведение централизованных закупок противовирусного препарата ремдесивир (remdesivir) для лечения коронавирусной инфекции. Отмечалось, что, по данным американских ученых, ремдесивир сокращает время выздоровления от COVID-19 на 31%, или в среднем на 4 дня.

Ремдесивир - синтетический противовирусный препарат, который изначально был разработан для борьбы с лихорадкой Эбола. В середине октября заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что препарат ремдесивир (remdesivir) для лечения коронавирусной инфекции уже закупили и транспортируют в Украину.

Отмечалось, что госпредприятие "Медицинские закупки Украины" приобретет 28,2 тыс. флаконов препарата по цене 687 грн за флакон.