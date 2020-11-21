ВОЗ рекомендует отказаться от ремдесивира для лечения пациентов с коронавирусом

Он есть в украинском протоколе лечения.

ВОЗ рекомендует отказаться от ремдесивира для лечения пациентов с коронавирусом
Фото: dw.com

Всемирная организация здравоохранения обнародовала условную рекомендацию против использования препарата ремдесивир для пациентов с коронавирусом независимо от тяжести течения болезни.

По состоянию на сейчас нет доказательств того, что препарат повышает шансы на выживание или облегчает течение болезни, сообщили на сайте ВОЗ.

Новая рекомендация была разработана международной группой, в которую входят 28 экспертов в области клинической помощи, четыре пациента-партнера и один специалист по этике.

Работа над рекомендациями началась 15 октября. Данные включили результаты нескольких исследований, всего была рассмотрена информация по 7000 пациентам в четырех испытаниях.

Выводы свидетельствуют об отсутствии весомого влияния на смертность, необходимость искусственной вентиляции легких, времени до клинического улучшения и других важных для пациента результатов.

Группа по разработке рекомендаций признала, что необходимы дополнительные исследования, и поддержала дальнейшее участие ремдесивира в испытаниях.

Напомним, что ремдесивир указан в украинском протоколе лечения коронавируса. Его рекомендуется рассматривать у пациентов из групп риска до прогрессирования до тяжелого или критичного течения заболевания с признаками пневмонии.

В конце августа Министерство здравоохранения инициировало проведение централизованных закупок противовирусного препарата ремдесивир (remdesivir) для лечения коронавирусной инфекции. Отмечалось, что, по данным американских ученых, ремдесивир сокращает время выздоровления от COVID-19 на 31%, или в среднем на 4 дня.

Ремдесивир - синтетический противовирусный препарат, который изначально был разработан для борьбы с лихорадкой Эбола. В середине октября заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что препарат ремдесивир (remdesivir) для лечения коронавирусной инфекции уже закупили и транспортируют в Украину.

Отмечалось, что госпредприятие "Медицинские закупки Украины" приобретет 28,2 тыс. флаконов препарата по цене 687 грн за флакон.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Биофарма" заявила о завершении клинических испытаний препарата для больных ковидом "Биовен""Биофарма" заявила о завершении клинических испытаний препарата для больных ковидом "Биовен"
ФБР наняли роботов для работы с документациейФБР наняли роботов для работы с документацией
Новый прибор ночного видения позволит иначе взглянуть на поле бояНовый прибор ночного видения позволит иначе взглянуть на поле боя
Ракета-носитель Vega с двигателями Южмаша не смогла вывести на орбиту 2 спутникаРакета-носитель Vega с двигателями Южмаша не смогла вывести на орбиту 2 спутника
Дрон на водородном топливе продержался в воздухе более трёх часовДрон на водородном топливе продержался в воздухе более трёх часов
Блок рекламы


Похожие новости
В ВОЗ рассказали, сколько людей должны вакцинировать, чтобы покончить с коронавирусомВ ВОЗ рассказали, сколько людей должны вакцинировать, чтобы покончить с коронавирусом
Инфицированных коронавирусом норок обнаружили в США, Италии и ШвецииИнфицированных коронавирусом норок обнаружили в США, Италии и Швеции
МОЗ внес дексаметазон в протокол лечения COVID-19МОЗ внес дексаметазон в протокол лечения COVID-19
ВОЗ прекратила испытания трех препаратов в качестве лечения коронавирусаВОЗ прекратила испытания трех препаратов в качестве лечения коронавируса
Украина вносит декзаметазон в протокол лечения COVID-19Украина вносит декзаметазон в протокол лечения COVID-19
ВОЗ приостановила клинические испытания гидроксихлорохина для лечения COVID-19ВОЗ приостановила клинические испытания гидроксихлорохина для лечения COVID-19
Fitbit будет выпускать аппараты ИВЛ для лечения пациентов с COVID-19Fitbit будет выпускать аппараты ИВЛ для лечения пациентов с COVID-19
В Харьковской области будут собирать донорскую плазму пациентов, которые вылечились от коронавирусаВ Харьковской области будут собирать донорскую плазму пациентов, которые вылечились от коронавируса
В США одобрили использование препарата против Эболы для лечения коронавирусаВ США одобрили использование препарата против Эболы для лечения коронавируса
Роботы Boston Dynamics помогают врачам бороться с коронавирусомРоботы Boston Dynamics помогают врачам бороться с коронавирусом
Последние новости
Подгружаем последние новости