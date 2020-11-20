В новое Чернобыльское хранилище поместили первый контейнер с ядерными отходами

По состоянию на 19 ноября из ХОЯТ-1 в ХОЯТ-2 перевезено 120 ОТВС.

18 ноября в новое хранилище отработанного ядерного топлива (ХОЯТ-2) на Чернобыльской атомной станции был отправлен первый саркофаг с отходами.

Об этом сообщила Государственная инспекция ядерного регулирования.

"Первый ДСЭП, заполненный 93 отработанными тепловыделяющими сборками (ОТВС), в присутствии специалистов Госатомрегулирования, ГАЗО, «Holtec International» и инспекторов МАГАТЭ установлен в бетонный модуль хранения (БМЗ) для хранения в течение 100 лет", - говорится в сообщении.

По состоянию на 19 ноября из ХОЯТ-1 в ХОЯТ-2 перевезено 120 ОТВС.

Отмечается, что работы выполняются в соответствии с Программой ввода в эксплуатацию ХОЯТ-2, предусматривающей полную загрузку и установку на хранение двух двухстенных сухих экранированных пеналов (большой двустенный герметичный контейнер из борированной нержавеющей стали).

Напомним, в сентябре Чернобыльская атомная электростанция получила специальное разрешение на "горячие" испытания хранилища отработанного ядерного топлива ХОЯТ-2, которое строили 20 лет.

В Министерстве охраны окружающей среды и природных ресурсов заявили, что введение ХОЯТ-2 в эксплуатацию позволит безопасно хранить отработанное ядерное топливо ЧАЭС в течение ближайших 100 лет.

В июле 2019 на ЧАЭС ввели в эксплуатацию новый саркофаг, который должен прослужить минимум 100 лет.