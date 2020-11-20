Воздействие свинца в детстве может привести к изменению мозга

Воздействие высоких доз свинца на ребенка приводит к уменьшению мозга и снижению уровня IQ

Результаты основаны на многолетнем исследовательском проекте с участием 1037 человек, родившихся в городе Данидин, Новая Зеландия, в 1972 и 1973 годах. Так как в то время не было ограничений на использование этилированного бензина, миллионы людей во всем мире были подвержены воздействию гораздо более высоких уровней тяжелых металлов, чем сегодня.

Около тысячи человек, чьи данные рассматривались в исследовании, дожили до возраста 45 лет. Из них 564 человека сдали пробы крови для анализа уровня свинца в возрасте 11 лет.

С помощью магнитно-резонансной томографии ученые заметили ряд неблагоприятных изменений белого вещества у тех, кто подвергся повышенному уровню свинца в молодом возрасте. В частности, исследователи обнаружили, что каждые дополнительные пять микрограмм свинца на децилитр крови приводили к потере 1,19 квадратного сантиметра площади кортикальной поверхности. Увеличение концентрации свинца было также связано с уменьшением на 0,1 кубических сантиметра объема гиппокампа.

Ученые также пришли к выводу, что каждые 5 микрограмм свинца на децилитр крови, обнаруженные в 11-летнем возрасте, приводили к потере в среднем 2 баллов IQ к 45 годам.

Теперь ученые проведут дополнительные исследования и попытаются понять, связан ли повышенный уровень свинца в крови с развитием нейродегенеративных заболеваний, таких как деменция и болезнь Альцгеймера.



