Дания заявляет, что мутировавший коронавирус с норковых ферм, "скорее всего", вымер

Министерство здравоохранения Дании заявило о том, что новый мутировавший штамм нового коронавируса, происходящий с норковых ферм в Дании, "скорее всего", вымер.

Об этом сообщает Reuters.

Такое заявление было сделано на фоне опасений, что новый штамм может поставить под угрозу эффективность вакцины против COVID-19.

"С 15 сентября не было обнаружено норок с новым случаем "варианта кластера 5", поэтому государственный научно-исследовательский институт по вопросам вакцин и сывороток считает, что этот вариант, скорее всего, вымер", - говорится в заявлении министерства.

Две недели назад власти Дании приняли решение уничтожить всех норок в стране для сдерживания массовых вспышек COVID-19 на фермах. Ситуация осложнилась выявлением мутировавшего варианта, который, по словам властей, показал пониженную чувствительность к антителам.

По данным Всемирной организации здравоохранения, норки проявили особую восприимчивость к заражению коронавирусом. Ситуация осложняется тем фактом, что норки разводятся в больших количествах и в тесных условиях.

В среду министр продовольствия и сельского хозяйства скандинавской страны Могенс Йенсен подал в отставку после того, как правительство признало, что у него не было надлежащей правовой основы для принятия решения об уничтожении норок, что делает такой шаг потенциальным нарушением конституции.