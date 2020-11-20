Конкурент SpaceX. Компания Relativity Space намерена привлечь $500 миллионов инвестиций

Ракетостроительная компания Relativity Space привлекает финансирование в размере $500 млн от хедж-фонда Tiger Global Management и ряда других фондов и инвесторов. Среди них вокалист 30 Seconds To Mars Джаред Лето. Об этом сообщает CNBC, передает Liga.net.

Конкурент SpaceX. Компания Relativity Space намерена привлечь $500 миллионов инвестиций
Фото: 3dnatives.com

Что это значит для Relativity Space

Раунд инвестиций должен завершится в ближайшие дни, после чего оценка Relativity Space повысится до $2,3 млрд.

Если Relativity Space привлечет эти инвестиции, она станет одной из самых дорогих частных космических компаний в мире. Ее оценивают более чем в $44 млрд.

Привлеченные средства Relativity Space направит на то, чтобы масштабировать операции, увеличить персонал, а также закупить материалы и транспорт.

Кто инвестирует в компанию

Помимо Tiger Global, чьи активы оцениваются в более чем $40 млрд, в компанию вложатся фонды Fidelity, Social Capital, Playground Global, Y Combinator, Bond Capital и Tribe Capital, а также предприниматель и владелец команды НБА «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан и вокалист 30 Seconds To Mars Джаред Лето.

Что известно о Relativity Space

Компания занимается постройкой своей первой ракеты Terran-1, используя технологии 3D-печати: около 95% деталей ракеты созданы на 3D-принтере.

Relativity Space пока не запустила ни одной ракеты, но планирует сделать это в конце 2021 года.

Напомним

  • 16 ноября 2020 года SpaceX, космическая компания Илона Маска, отправила на орбиту уже второй Crew Dragon. Корабль Маска успешно пришвартовался к МКС, а экипаж перешел на орбитальную станцию.
  • Также в планах SpaceX построить совместно с Пентагоном сверхскоростную транспортную ракету, с помощью которой можно будет добраться до любой точки планеты за час.

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