Глобальное потепление повлияло на размеры динозавров

Животные вынуждены приспосабливаться к климатическим изменениям, ведь особенности окружающего мира сильно влияют на качество их жизни. Кто знает, возможно, людям тоже скоро придется в корне менять свои привычки из-за глобального потепления

Вид динозавра назвали Bagualia alba. Он был размером с двухэтажный автобус и обладал крепким скелетом, четырьмя мощными ногами и длинной шеей для поедания листьев с высоких деревьев. Исследователи полагают, что гигантские размеры Bagualia alba, включая его характерную длинную шею, являются причиной глобального потепления, вызванного извержениями вулканов в Южном полушарии.

Извержения повлияли на ландшафт, в том числе увеличилось количество высоких вечнозеленых хвойных деревьев. Bagualia alba была одним из немногих животных в то время с достаточно сильными зубами, чтобы пережевывать жесткую растительность, в результате чего они стали доминирующим видом травоядных динозавров.

К таким выводам ученые пришли, проведя анализ более 100 костей, найденных в пустыне в Аргентине. Полученные данные указали на то, что теплая и влажная погода, в которой процветала мягкая и пышная растительность, внезапно сменилась более высокими температурами, жарким и засушливым климатом. Флора стала менее разнообразной и в ней преобладали хвойные растения.

«Эти изменения окружающей среды, по?видимому, были вызваны парниковым эффектом из-за таких газов, как CO2 и метан, количество которых увеличилось из-за вулканизма в то время», — сказал Диего Пол, автор исследования. «Следы этих извержений обнаружены на многих южных землях, включая Южную Америку, Южную Африку и Антарктиду».



