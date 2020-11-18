Уровень диоксида азота в атмосфере упал на 20% с начала года

Диоксид азота занимает одно из первых мест среди всех выбросов в атмосферу антропогенного происхождения. Он может приводить к развитию многих заболеваний, но о его опасности часто забывают

Про диоксид азота реже говорят в контексте изменения климата, чем об углекислом газе, однако он намного сильнее влияет на глобальное потепление. Это вещество образуется при сжигании ископаемого топлива, основными источниками выбросов являются транспортные средства и промышленность.

«Мы все знали, что пандемия и карантинные меры будут иметь влияние на качество воздуха», — сказал ведущий автор исследования Кристоф Келлер. «Однако затем мы поняли, что трудно количественно оценить, насколько это изменение связано с мерами изоляции, а не с сезонностью или изменчивостью загрязнения».

Именно поэтому в новой работе, NASA сравнило средние показатели 2020 года со средним многолетним показателем, учитывающим естественные колебания погоды и атмосферной циркуляции. А также исследователи смоделировали, как выглядели бы выбросы в 2020 году, если бы пандемия коронавируса не произошла.

Так ученые установили, что в Ухани, китайском городе, который был первоначальным местом вспышки, было отмечено заметное снижение загрязнения воздуха на 60% уже в феврале, по сравнению с прогнозируемыми данными. Авторы работы говорят, что это связано с быстрым и строгим карантином. Вскоре после этого произошло 60% сокращение в Милане и 45% в Нью-Йорке.



