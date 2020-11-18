Ракета-носитель Vega с двигателями Южмаша не смогла вывести на орбиту 2 спутника

Ракета-носитель Vega с двигателями Южмаша не смогла вывести на орбиту 2 спутника

Легкая ракета-носитель Vega Европейского космического агентства во вторник после старта из-за неполадки в работе двигателя не смогла вывести на орбиту испанский и французский спутники SEOSat-Ingenio и Taranis. Об этом сообщается на сайте компании-оператора пусков Arianespace.

"Через восемь минут после старта миссии Vega Flight VV17, после первого зажигания двигателя разгонного блока Avum, было обнаружено отклонение от траектории, повлекшее за собой потерю полета", – сказано в сообщении.

В компании отмечается, что для определения причины этого сбоя продолжается анализ данных телеметрии.

В "Южмаше", который поставляет двигатель украинского производства РД-843 для четвертой ступени ракеты, подтвердили потерю спутников.

Запуск ракеты с двумя космическими аппаратами на солнечно-синхронную орбиту был осуществлен с космодрома Куру во Французской Гвиане в 03:52 по киевскому времени.

В компании напомнили, что это второй пуск ракеты-носителя VEGA в 2020 году и уже 17 по программе Arianespace.

Испанский космический аппарат SEOSat-Ingenio являлся спутником дистанционного зондирования Земли. Французский спутник Taranis был предназначен для метеорологических исследований.

МинПром по материалам Бизнес Цензор

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Биофарма" заявила о завершении клинических испытаний препарата для больных ковидом "Биовен""Биофарма" заявила о завершении клинических испытаний препарата для больных ковидом "Биовен"
Госкосмос задумался о выпуске ракет-носителей для АвстралииГоскосмос задумался о выпуске ракет-носителей для Австралии
Новый прибор ночного видения позволит иначе взглянуть на поле бояНовый прибор ночного видения позволит иначе взглянуть на поле боя
Три человека подписали контракт на первый туристический полёт в корабле Crew Dragon на МКСТри человека подписали контракт на первый туристический полёт в корабле Crew Dragon на МКС
Дрон на водородном топливе продержался в воздухе более трёх часовДрон на водородном топливе продержался в воздухе более трёх часов
Блок рекламы


Похожие новости
Как пульсар из системы "черная вдова" сожрал своего спутникаКак пульсар из системы "черная вдова" сожрал своего спутника
Украина оснастит двигателями турецкие крылатые ракетыУкраина оснастит двигателями турецкие крылатые ракеты
Модифицированная иммунотерапия смогла подавить ВИЧМодифицированная иммунотерапия смогла подавить ВИЧ
Пентагон впервые разрешил SpaceX повторно использовать Falcon 9 после запуска военного спутникаПентагон впервые разрешил SpaceX повторно использовать Falcon 9 после запуска военного спутника
SpaceX перенесла запуск на орбиту новой партии спутников StarlinkSpaceX перенесла запуск на орбиту новой партии спутников Starlink
Технические неполадки отодвинули запуск китайского спутникаТехнические неполадки отодвинули запуск китайского спутника
SpaceX вывела на орбиту 58 микроспутниковSpaceX вывела на орбиту 58 микроспутников
На орбиту запустили беспилотный шаттл ВВС СШАНа орбиту запустили беспилотный шаттл ВВС США
Европа по-новому: НАСА показало заново обработанные снимки спутника Юпитера с невероятной детализациейЕвропа по-новому: НАСА показало заново обработанные снимки спутника Юпитера с невероятной детализацией
SpaceX вывела на орбиту еще 60 спутников для глобального интернетаSpaceX вывела на орбиту еще 60 спутников для глобального интернета
Последние новости
Подгружаем последние новости