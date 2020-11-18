Ракета-носитель Vega с двигателями Южмаша не смогла вывести на орбиту 2 спутника

Легкая ракета-носитель Vega Европейского космического агентства во вторник после старта из-за неполадки в работе двигателя не смогла вывести на орбиту испанский и французский спутники SEOSat-Ingenio и Taranis. Об этом сообщается на сайте компании-оператора пусков Arianespace.



"Через восемь минут после старта миссии Vega Flight VV17, после первого зажигания двигателя разгонного блока Avum, было обнаружено отклонение от траектории, повлекшее за собой потерю полета", – сказано в сообщении.



В компании отмечается, что для определения причины этого сбоя продолжается анализ данных телеметрии.



В "Южмаше", который поставляет двигатель украинского производства РД-843 для четвертой ступени ракеты, подтвердили потерю спутников.



Запуск ракеты с двумя космическими аппаратами на солнечно-синхронную орбиту был осуществлен с космодрома Куру во Французской Гвиане в 03:52 по киевскому времени.



В компании напомнили, что это второй пуск ракеты-носителя VEGA в 2020 году и уже 17 по программе Arianespace.



Испанский космический аппарат SEOSat-Ingenio являлся спутником дистанционного зондирования Земли. Французский спутник Taranis был предназначен для метеорологических исследований.



