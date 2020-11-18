Орбиты древних звезд рассказали об эволюции Млечного Пути

Считалось, что одни из первых звезд должны быть преимущественно в центре галактики. Но астрономы нашли их и в галактическом диске. Открытие заставит астрономов переосмыслить эволюцию Млечного Пути

Звезды с низким содержанием тяжелых элементов являются одними из самых редких объектов во Вселенной. Их ядро, как правило, содержит в тысячу раз меньше железа, чем наше Солнце. Предыдущие работы показали, что большая часть таких звезд из первого поколения находится преимущественно в гало и балдже (утолщение в средней части) Млечного Пути — регионах с наибольшим количеством звезд.

Новая работа, проведенная астрономами из Австралийского национального университета, показывает, что около 11% от общего числа древних звезд вращается и в более отдаленных регионах — на окраинах галактического диска. Ранее считалось, что в этих районах таких старых звезд быть не должно.

Авторы исследования использовали находящиеся в их распоряжении телескоп с диаметром зеркала в 2,3 метра, прибор SkyMapper и данные спутника Gaia Европейского космического агентства. Ученые проанализировали 475 звезд с малым содержанием тяжелых металлов и показали, что девятая часть этих объектов находится в диске галактики.

По словам ученых, открытие не согласуется с принятой ранее концепцией формирования галактик. Орбиты древних звезд очень похожи на орбиту Солнца, хотя их элементный состав сильно отличается. Понимание того, почему эти звезды движутся именно так, поможет исследователям понять, как эволюционировал Млечный Путь на протяжении миллиардов лет своей истории.



