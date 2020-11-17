Эффективность 94,5%. Американцы протестировали еще одну вакцину от коронавируса

Исследование американской компании Moderna Inc, которая работает над созданием вакцины от covid-19, показывает результаты в 94,5% эффективности. Ранее в Pfizer заявляли, что их вакцина эффективна на 90%. Об этом сообщает ЭП со ссылкой на Reuters.

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Чем отличается от вакцины Pfizer

Как сообщается, вакцина от Moderna Inc имеет важное преимущество над вакциной Pfizer. Для ее транспортировки и хранения не нужно выдерживать сверхнизкие температуры, что облегчает задачу поставки в разные страны.

Для стабильности вакцины достаточно температуры в 2-8 градусов Цельсия, а для хранения до 6 месяцев нужна температура в -20. Для вакцины Pfizer необходимая температура транспортировки достигает -70 градусов Цельсия.

Когда вакцины будут доступны

Компания ожидает изготовить около 20 миллионов доз вакцины до конца 2020 года.

В целом сообщается, что вакцины Pfizer и Moderna Inc могут быть авторизованы в США уже в декабре, что в целом сделает 60 миллионов доз доступными уже в конце этого года.

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