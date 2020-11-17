В ЮАР появится самый крупный природоохранный объект в мире

В отчете Всемирного фонда дикой природы (WWF) сказано, что с 1970 года популяция дикой природы планеты сократилась на 68%. Авторы Noah’s Ark надеются, что их проект сможет исправить ситуацию

Современный парк охраны животных и окружающей среды будет располагаться в провинции Квазулу-Натала в ЮАР. Для того чтобы проект стал реальностью, братья Принслу-Курсон планирует собрать 5 миллиардов фунтов стерлингов на своей краунфаундинговой платформе. Они не собираются принимать крупные суммы от государственных организаций, так как считают, что сбор средств от простых людей позволит общественности почувствовать совместную ответственность за проект. Сейчас команда, работающая над Noah’s Ark, уже имеет определенные средства и находится в ЮАР для предварительных работ.

Такие астрономические суммы необходимы для разработки и строительства самого большого аквариума в мире, геодезических куполов с искусственной средой обитания (от тропиков до Антарктиды), а также оснащения парка самыми современными технологиями для защиты животных.

Noah’s Ark будет состоять из двух частей: парка с охраняемой и естественной средой обитания для животных и комплекса для посетителей и научных сотрудников площадью 12 квадратных километров.

После строительства авторы проекта планируют пополнить парк животными, занесенными в список исчезающих видов, и создать эффективные программы размножения, чтобы исключить вероятность их исчезновения. Они также говорят, что в комплексе планируется проводить исследования, направленные на увеличение прироста популяции исчезающих видов.

На данный момент Noah’s Ark представляет собой один из самых амбициозных природоохранных проектов в истории человечества. Его развитие и будущее строительство поддерживается несколькими племенными народами Африки. И уже сейчас за создателями наблюдает съемочная группа, которая планирует снять документальный сериал о строительстве парка.



