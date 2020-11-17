NASA показало фото галактики, похожей на булочку с корицей

Снимок галактики UGC 12588, находящейся в созвездии Андромеды, сделал телескоп "Хаббл".

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA поделилось фото, переданным на Землю телескопом "Хаббл". На нем изображена галактика UGC 12588, расположенная в созвездии Андромеды.

Фото: spacetelescope.org

"В отличие от многих спиральных галактик, у UGC 12588 нельзя рассмотреть ни полоски звезд по центру, ни классического спирального узора. Вместо того для зрителя его круговой, белый и по большей части неструктурированный центр делает эту галактику больше похожей на булочку с корицей, чем на мегаструктуру звезд и газа в космосе", - говорится в сообщении.

UGC 12588 - это тусклая галактика, которая относится к спиральным. На фото можно различить спиральные рукава галактики, в которых содержатся яркие голубые вкрапления - молодые звезды, сформировавшиеся сравнительно недавно.

Спиральные галактики - это один из основных типов галактик во Вселенной. Однако, несмотря на свою распространенность, каждая из таких космических структур является уникальной.

Ранее астрономы открыли новую планету благодаря радиосигналу. Она расположена в созвездии Геркулес за 212 световых лет от Земли.

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