Johnson&Johnson перешла к третьему этапу испытания вакцины против COVID-19 в Великобритании

Это уже третья вакцина от COVID-19, проходящая испытания в Великобритании.

Johnson&Johnson перешла к третьему этапу испытания вакцины против COVID-19 в Великобритании

Компания Johnson&Johnson с 16 ноября начинает в Великобритании третий этап клинических испытаний вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной ее подразделением Janssen Pharmaceutical Companies. Впоследствии этот этап будет распространен еще на пять стран мира, он продлится один год с участием в целом 30 тысяч человек, передает Радио Свобода.

В Великобритании в нем примут участие 6 тысяч добровольцев. Разработчики вакцины должны проверить ее безопасность и эффективность. На первых двух этапах испытания вакцина Johnson&Johnson показала выработку иммунного ответа и хорошую переносимость.

В середине октября Johnson&Johnson временно остановила испытания вакцины из-за «непонятной» болезни одного из добровольцев. В компании тогда заявили, что это «ожидаемая часть любого клинического исследования».

В случае удачного завершения испытаний и регистрации вакцины компания планирует выпускать один миллиард доз в год.

Это уже третья вакцина от COVID-19, проходящая испытания в Великобритании. Продолжаются испытания вакцины, разработанной учеными Оксфордского университета в партнерстве с компанией AstraZeneca, а также американской компанией Novavax.

В Великобритании зафиксировано более 1,3 миллиона случаев заражения COVID-19, умерли 52 тысячи человек.

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