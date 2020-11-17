Власти сократили бюджет лунной программы NASA
Сенат урезал финансирование программы возвращения американцев на Луну, несмотря на возражения главы NASA
Сенат одобрил выделение для NASA лишь части запрошенной на реализацию программы «Артемида» суммы. Остальные научные программы и разработка новых автоматических аппаратов и телескопов будут профинансированы в полном объёме: космическое агентство получит из бюджета суммарно 23,49 миллиарда долларов. На разработку лунного посадочного модуля для программы «Артемиды» было запрошено 3,2 миллиарда долларов, однако комитет выделил на это лишь миллиард.
В отчёте указано, что хотя работы по этой программе безусловно важны, аналитикам она представляется слишком рискованной как с точки зрения финансов, так и временных затрат. Кроме того, комитету осталось непонятно, как именно она может повлиять на другие проекты NASA. Глава агентства Джим Брайденстайн на слушаниях по бюджету в сентябре 2020 года отмечал, что получение средств в полном объёме крайне важно для высадки астронавтов на Луну в 2024 году.
Такие проекты, как продолжение работы космического телескопа Hubble, разработка и создание автоматических аппаратов DART, Psyche, Dragonfly, космических телескопов Roman и James Webb, а также Mars Sample Return по доставке образцов с Марса на Землю, будут профинансированы в полном объёме. Также агентству рекомендовано продолжить работу над аппаратами PACE и CLARREO Pathfinder, а также не прекращать работу стратосферной обсерватории SOFIA.
Кроме того, комитет согласен с выделением средств на поддержку коммерческих пилотируемых и грузовых полетов к МКС и на реализацию STEM-подхода в образовании. На продолжение работ над ракетой-носителем SLS комитет выделяет 2,585 миллиарда долларов, подчёркивая, что будущая межпланетная станция Europa Clipper должна отправиться в космос с её помощью. Программа «Артемида» была запущена NASA в 2019 году.