Власти сократили бюджет лунной программы NASA

Власти сократили бюджет лунной программы NASA

Сенат урезал финансирование программы возвращения американцев на Луну, несмотря на возражения главы NASA

Сенат одобрил выделение для NASA лишь части запрошенной на реализацию программы «Артемида» суммы. Остальные научные программы и разработка новых автоматических аппаратов и телескопов будут профинансированы в полном объёме: космическое агентство получит из бюджета суммарно 23,49 миллиарда долларов. На разработку лунного посадочного модуля для программы «Артемиды» было запрошено 3,2 миллиарда долларов, однако комитет выделил на это лишь миллиард.

В отчёте указано, что хотя работы по этой программе безусловно важны, аналитикам она представляется слишком рискованной как с точки зрения финансов, так и временных затрат. Кроме того, комитету осталось непонятно, как именно она может повлиять на другие проекты NASA. Глава агентства Джим Брайденстайн на слушаниях по бюджету в сентябре 2020 года отмечал, что получение средств в полном объёме крайне важно для высадки астронавтов на Луну в 2024 году.

Такие проекты, как продолжение работы космического телескопа Hubble, разработка и создание автоматических аппаратов DART, Psyche, Dragonfly, космических телескопов Roman и James Webb, а также Mars Sample Return по доставке образцов с Марса на Землю, будут профинансированы в полном объёме. Также агентству рекомендовано продолжить работу над аппаратами PACE и CLARREO Pathfinder, а также не прекращать работу стратосферной обсерватории SOFIA.

Кроме того, комитет согласен с выделением средств на поддержку коммерческих пилотируемых и грузовых полетов к МКС и на реализацию STEM-подхода в образовании. На продолжение работ над ракетой-носителем SLS комитет выделяет 2,585 миллиарда долларов, подчёркивая, что будущая межпланетная станция Europa Clipper должна отправиться в космос с её помощью. Программа «Артемида» была запущена NASA в 2019 году.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Украине циркулируют несколько штаммов COVID-19, и они постоянно мутируют, - пульмонологВ Украине циркулируют несколько штаммов COVID-19, и они постоянно мутируют, - пульмонолог
Самки мангустов устраивают драки, чтобы спариваться с "врагами"Самки мангустов устраивают драки, чтобы спариваться с "врагами"
Госкосмос задумался о выпуске ракет-носителей для АвстралииГоскосмос задумался о выпуске ракет-носителей для Австралии
"Биофарма" заявила о завершении клинических испытаний препарата для больных ковидом "Биовен""Биофарма" заявила о завершении клинических испытаний препарата для больных ковидом "Биовен"
В ВОЗ рассказали, сколько людей должны вакцинировать, чтобы покончить с коронавирусомВ ВОЗ рассказали, сколько людей должны вакцинировать, чтобы покончить с коронавирусом
Блок рекламы


Похожие новости
Украина подписала с NASA соглашение об освоении ЛуныУкраина подписала с NASA соглашение об освоении Луны
Зонд NASA OSIRIS-REx смог спасти образцы БеннуЗонд NASA OSIRIS-REx смог спасти образцы Бенну
NASA и ESA построят аванпост в глубоком космосеNASA и ESA построят аванпост в глубоком космосе
NASA обнаружило воду на видимой стороне ЛуныNASA обнаружило воду на видимой стороне Луны
Космический аппарат NASA рассыпал часть грунта с астероида за 333 млн км от ЗемлиКосмический аппарат NASA рассыпал часть грунта с астероида за 333 млн км от Земли
NASA и Nokia запустят сеть 4G на ЛунеNASA и Nokia запустят сеть 4G на Луне
8 стран подписали соглашение с NASA об освоении Луны8 стран подписали соглашение с NASA об освоении Луны
NASA перенесло второй полет Crew Dragon к МКСNASA перенесло второй полет Crew Dragon к МКС
NASA приступило к проверке одного из роботов для лунной программы ArtemisNASA приступило к проверке одного из роботов для лунной программы Artemis
NASA отправит на МКС космический туалет стоимостью 23 миллиона долларов СШАNASA отправит на МКС космический туалет стоимостью 23 миллиона долларов США
Последние новости
Подгружаем последние новости