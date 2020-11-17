В Египте нашли сотню мумий в цветных саркофагах, которым 2500 лет

В этом году будет сделано объявление о еще одной находке в Саккаре.

В Египте нашли сотню мумий в цветных саркофагах, которым 2500 лет
Фото: Euronews

В селении Саккара, что к югу от столицы Египта Каира, археологи обнаружили по меньшей мере сотню саркофагов старше в 2,5 тыс. лет.

Об этом сообщает Euronews.

Во время археологических раскопок нашли 40 позолоченных статуй. В некоторых цветных саркофагах возрастом в 2500 лет, находятся мумии, окутанные тканью.

Министр туризма и древностей Египта Халед Эль-Анани заявил, что артефакты будут переданы трем музеям в Каире, где они будут выставлены на показ для посетителей. Он также отметил, что в этом году будет сделано объявление о еще одной находке в Саккаре.

Напомним, в начале октября в Египте перед прессой открыли саркофаг, которому более 2500 лет. В Саккаре нашли 59 саркофагов, ученые назвали это началом большого археологического открытия.

В Саккаре находятся по меньшей мере 11 пирамид, а также сотни гробниц знатных и высокопоставленных лиц Древнего Египта. В некрополе есть объекты времен Первой Династии (2920 - 2770 гг. до н.э.).

Город расположен в 30 км от Каира, 3000 лет назад его территорию использовали для захоронений, Саккара была главным некрополем Мемфиса - столицы Древнего Египта. Город внесен во Всемирное наследие ЮНЕСКО.

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