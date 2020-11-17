Crew Dragon отправился к МКС с первой регулярной миссией

Crew Dragon отправился к МКС с первой регулярной миссией

NASA и SpaceX успешно провели первый коммерческий пуск Crew Dragon, отправив американо-японский экипаж к МКС.

Первая экспедиция космического корабля Crew Dragon в рамках контракта, заключённого между компанией SpaceX и Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA), отправилась на орбиту 15 ноября.

С площадки Космического центра Кеннеди во Флориде корабль был запущен в космос на сутки позднее, чем планировалось изначально. Пуск отложили из-за непогоды в районе старта, но в новую дату всё прошло штатно и астронавтов успешно отправили к МКС. Старт Crew Dragon, который транслировался в прямом эфире на YouTube, рано утром 16 ноября (по московскому времени) стал первым пилотируемым полётом первого в истории и единственного на сегодняшний день космического корабля, разработанного частной компанией.

Напомним, в состав экспедиции, которая отправилась на Международную космическую станцию на Crew Dragon, вошли астронавты NASA Майкл Хопкинс, выступающий в роли командира экипажа, а также пилот Виктор Гловер и специалист миссии Шеннон Уокер. Вместе с ними на космическую станцию отправился представитель Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Соити Ногучи.

Liftoff! pic.twitter.com/Unf1ScdVFB

— SpaceX (@SpaceX) November 16, 2020

Как подчеркнули в NASA, 10 ноября были завершены все необходимые сертификационные процедуры, связанные с допуском Crew Dragon к регулярным коммерческим пилотируемым полётам. Таким образом в США теперь полноценно могут самостоятельно отправлять своих астронавтов на МКС и возвращать их на Землю без помощи роSSийских кораблей и специалистов «Роскосмоса», о чём в NASA заявляли ещё в 2019 году.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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