Предметы виртуального мира теперь можно "потрогать"

VR-устройства наконец-то сделают опыт пользователя по?настоящему незабываемым

Прототип перчатки, описанной в журнале Science, использует растягиваемые оптоволоконные датчики, которые проходят вдоль каждого пальца. Материал распознает такие деформации, как давление, изгиб и растяжение.

Когда человек сгибает руку, датчики деформируются и передают данные на компьютер, который обрабатывает движение в реальном времени, а затем сравнивает с положением руки в виртуальном мире.

В новом устройстве используются довольно простые и недорогие технологии. Перчатка напечатана на 3D-принтере и оснащена Bluetooth для беспроводной передачи данных. В нее также встроены светодиодные датчики и литий-ионный аккумулятор.

По словам исследователей, их разработку можно использовать не только для усовершенствования систем виртуальной реальности. Сейчас ученые рассматривают возможность использования новой технологии в физиотерапии и спортивной медицине.

По мнению исследователей, их разработка может использоваться и в создании роботов. Материал, реагирующий на деформации, даст машинам аналог осязания и тем самым расширит их возможности.



