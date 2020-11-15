Дрон на водородном топливе продержался в воздухе более трёх часов

Экспериментальному дрону удалось продержаться в воздухе впечатляющие 3,5 часа благодаря водородному топливному элементу, разработанному командой Делфтского технологического университета (TU Delft) в Нидерландах. Аппарат поддерживает вертикальный взлёт и посадку и использует в общей сложности 12 двигателей.

Проект является результатом сотрудничества команды Делфтского технологического университета, Королевского флота Нидерландов и береговой охраны Нидерландов. Дрон весит порядка 13 кг и имеет размах крыла 3 метра, с шестью двигателями на каждой стороне фюзеляжа. Из-за большого количества моторов аппарат крайне надёжен: даже если 7 двигателей выйдут из строя, он не упадёт и продолжит полёт.

Благодаря автономности в 3,5 часа, дрон идеально подходит для обеспечения поддержки в задачах разведки и инспекции, особенно над морской гладью. Такой дрон можно отправить к подозрительному судну и транслировать картинку в прямом эфире на основной корабль береговой охраны. Это позволяет пограничникам держаться подальше от потенциальной опасности и лучше понимать обстановку.

Декан факультета аэрокосмической техники Делфтского технического университета Анри Вери (Henri Werij) отметил: «Одним из важнейших аспектов этого исследовательского проекта является сам полёт на водородном топливе. Во всём мире водород считается одним из важнейших претендентов на роль экологически безопасного авиационного топлива».

Находясь на земле, дрон слегка наклонен вверх, что более эффективно для поднимающих его двигателей. Дрон несёт топливо в 6,8-литровом водородном баллоне из углеродного композита, выдерживающем давление в 300 бар, а питание осуществляется от топливного элемента мощностью 800 Вт, который преобразует водород в электричество. В результате реакции окисления кислородом дрон выделяет воду, что делает его экологически чистым.

Командир Питер Бланк (Pieter Blank) добавил: «Нынешнее поколение молодых людей растёт, обучаясь и экспериментируя, и для нас они — наши кадры будущего. Как новатор Королевского флота Нидерландов и береговой охраны Нидерландов, я горжусь этим сотрудничеством с университетом. Создание морского беспилотного летательного аппарата с водородным двигателем — настоящий технический прорыв, имеющий огромный потенциал в будущем».

Желающие могут посмотреть приведённое видео тестового полёта, чтобы узнать больше о дроне и команде разработчиков.



