Новый прибор ночного видения позволит иначе взглянуть на поле боя
Вид через новые армейские очки ночного видения выглядит, как из видеоигры
Видеоролик, представленный The Warzone, показывает, как солдаты стреляют из карабинов M4 от бедра, не глядя в прицел, посреди кромешной тьмы. Датчики, встроенные в оружие, передают изображение прямо в очки.
В новый прибор ночного видения под названием Enhanced Night Vision Goggle-Binocular входят: усилитель изображения, вакуумная трубка, которая увеличивает интенсивность доступного света, и тепловизор. Получаемое изображение более детализировано, чем в обычных приборах, оно позволяет без труда распознавать отдельные цели.
В отличие от стандартных приборов, окрашивающих окружение в серые или зеленые цвета, новые очки с помощью встроенного тепловизора выделяют живые цели красными и желтыми оттенками. По сравнению с другими приборами Enhanced Night Vision Goggle-Binocular предлагает один из самых широких углов обзора.
Еще одна ключевая особенность очков — возможность беспроводного подключения к другой оптике и наложение дополнительного изображения поверх основного. Это позволяет военным использовать увеличение для более тщательного исследования целей и других интересующих объектов. Они также могут «заглянуть» за угол, чтобы без необходимости не подвергать себя опасности.
Прибор ночного видения может подключиться и к камерам, установленным на дронах. Так военные легко получат информацию о силах противника и об их позиции.
Ранее мы рассказывали, что армия США разрабатывает самоходных боевых роботов. Полуавтономные машины будут оснащены тяжелым вооружением.