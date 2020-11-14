Новое исследование: убивая бобров, волки улучшают экосистему

Бобры — крайне полезные для окружающей среды животные. Однако волки, которые их убивают, не менее полезны

Бобры — важные инженеры экосистемы. Благодаря плотинам, которые они строят, замедляется течение рек, очищается вода и снижается влияние наводнений. И животные, и люди выигрывают от их присутствия, поэтому ими заселяют те места, где когда-то на них охотились.

Один из основных «истребителей» бобров — это волки. В 2015 году исследователи из проекта Voyageurs Wolf заметили, что один из отслеживаемых ими волков убил бобра, и дамба, которую строило животное, не была завершена.

В статье, опубликованной в Science Advances, исследователи описали, как оснастили волков специальными ошейниками для отслеживания и подсчитали, что один хищник убивает в среднем 4,5 бобра в год. При этом волки в экосистеме национального парка Вояджерс в Миннесоте, США , предотвратили заселение бобрами 88 прудов за год.

По мнению исследователей, влияние волков — полезно. Волки не сокращают численность бобров, но изменяют распределение плотин и, возможно, способствуют образованию «мозаики» лесов и заболоченных земель, препятствуя образованию больших влажных и засушливых территорий. Если это так, волки способствуют созданию более богатой и разнообразной экосистемы, чем если бы бобры были предоставлены самим себе.

Недавно жители штата Колорадо в США проголосовали за возращение волков, которые были истреблены там около 80 лет назад.



