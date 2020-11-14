"Биофарма" заявила о завершении клинических испытаний препарата для больных ковидом "Биовен"

Препарат вместе с терапией пневмонии позволит сократить летальность от коронавируса в четыре раза, заявили в компании.

"Биофарма" заявила о завершении клинических испытаний препарата для больных ковидом "Биовен"
Фото: пресслужба Київської міськради

Украинская компания "Биофарма" завершила клинические испытания препарата "Биовен" (иммуноглобулин) для больных коронавирусом.

Об этом совладелец компании Константин Ефименко написал в соцсети Facebook.

Клинические исследования, начавшиеся в мае, завершили в октябре.

"Рандомизированы 66 пациентов с тяжелым течением болезни, к исследованию привлечены 9 баз", - отметил Ефименко.

По его словам, использование "Биовена" вместе с терапией пневмонии, вызванной коронавирусом, по сравнению со стандартной терапией, позволит сократить летальность в четыре раза с 23,6% до 6,25%.

А также уменьшить среднее время до наступления улучшения с 9 до 5 дней и потребность в госпитализации в условиях стационара - на 3-5 дней.

Он добавил, что сегодня продолжается 18 клинических исследований иммуноглобулина в мире. Все они начаты глобальными международными компаниями преимущественно в США и Западной Европе. "Однако Биофарма - первая компания, которая начала клинические исследования, и первая их завершила", - сказал Ефименко.

Минздрав позволил испытания "Биовена" в мае 2020 года. Донорскую кровь для выделения плазмы собирали в Харьковской области.

Недавно Министерство здравоохранения включило в протокол лечения ковида переливание плазмы тех, кто уже выздоровел от коронавируса. Речь идет именно о переливании плазмы, а не применении препаратов на ее основе.

Ранее доктор медицинских наук, профессор отдела общей и молекулярной патофизиологии Института физиологии НАН Украины Виктор Досенко в интервью LB.ua рассказывал, почему метод переливания плазмы является крайне важным для лечения больных ковидом.

Досенко рассказал, что этот метод не требует дополнительных расходов - плазму можно переливать после стандартной проверки. По его словам, он полгода обращался в Минздрав с официальными письмами по этому методу, однако ничего не получал в ответ.

Впоследствии министр здравоохранения Максим Степанов обьявил, что Минздрав начинает экспериментальный проект - сбор гипериммунной плазмы именно для изготовления из нее иммуноглобулина, а не для непосредственного переливания.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Украине циркулируют несколько штаммов COVID-19, и они постоянно мутируют, - пульмонологВ Украине циркулируют несколько штаммов COVID-19, и они постоянно мутируют, - пульмонолог
Самки мангустов устраивают драки, чтобы спариваться с "врагами"Самки мангустов устраивают драки, чтобы спариваться с "врагами"
У турецких "черных" археологов изъяли саркофаг возрастом 2,5 тысячи летУ турецких "черных" археологов изъяли саркофаг возрастом 2,5 тысячи лет
Госкосмос задумался о выпуске ракет-носителей для АвстралииГоскосмос задумался о выпуске ракет-носителей для Австралии
Три человека подписали контракт на первый туристический полёт в корабле Crew Dragon на МКСТри человека подписали контракт на первый туристический полёт в корабле Crew Dragon на МКС
Блок рекламы


Похожие новости
Honeywell заявила о создании самого мощного квантового компьютераHoneywell заявила о создании самого мощного квантового компьютера
Американская компания обнародовала результаты испытаний вакцины от COVID-19Американская компания обнародовала результаты испытаний вакцины от COVID-19
Прототип космического корабля SpaceX Starship взорвался во время испытанийПрототип космического корабля SpaceX Starship взорвался во время испытаний
Появились первые результаты испытаний вакцины от коронавирусаПоявились первые результаты испытаний вакцины от коронавируса
В США одобрили использование препарата против Эболы для лечения коронавирусаВ США одобрили использование препарата против Эболы для лечения коронавируса
Прототип «Звездолета» разрушился в ходе испытанийПрототип «Звездолета» разрушился в ходе испытаний
В ВОЗ заявили о начале испытаний вакцины от коронавирусаВ ВОЗ заявили о начале испытаний вакцины от коронавируса
Количество больных коронавирусом в мире превысило 80 000Количество больных коронавирусом в мире превысило 80 000
Корабль Маска для полетов на Луну и Марс взорвался во время испытаний
NASA объявило о завершении миссии марсохода OpportunityNASA объявило о завершении миссии марсохода Opportunity
Последние новости
Подгружаем последние новости