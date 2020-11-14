"Биофарма" заявила о завершении клинических испытаний препарата для больных ковидом "Биовен"

Препарат вместе с терапией пневмонии позволит сократить летальность от коронавируса в четыре раза, заявили в компании.

Украинская компания "Биофарма" завершила клинические испытания препарата "Биовен" (иммуноглобулин) для больных коронавирусом.

Об этом совладелец компании Константин Ефименко написал в соцсети Facebook.

Клинические исследования, начавшиеся в мае, завершили в октябре.

"Рандомизированы 66 пациентов с тяжелым течением болезни, к исследованию привлечены 9 баз", - отметил Ефименко.

По его словам, использование "Биовена" вместе с терапией пневмонии, вызванной коронавирусом, по сравнению со стандартной терапией, позволит сократить летальность в четыре раза с 23,6% до 6,25%.

А также уменьшить среднее время до наступления улучшения с 9 до 5 дней и потребность в госпитализации в условиях стационара - на 3-5 дней.

Он добавил, что сегодня продолжается 18 клинических исследований иммуноглобулина в мире. Все они начаты глобальными международными компаниями преимущественно в США и Западной Европе. "Однако Биофарма - первая компания, которая начала клинические исследования, и первая их завершила", - сказал Ефименко.

Минздрав позволил испытания "Биовена" в мае 2020 года. Донорскую кровь для выделения плазмы собирали в Харьковской области.

Недавно Министерство здравоохранения включило в протокол лечения ковида переливание плазмы тех, кто уже выздоровел от коронавируса. Речь идет именно о переливании плазмы, а не применении препаратов на ее основе.

Ранее доктор медицинских наук, профессор отдела общей и молекулярной патофизиологии Института физиологии НАН Украины Виктор Досенко в интервью LB.ua рассказывал, почему метод переливания плазмы является крайне важным для лечения больных ковидом.

Досенко рассказал, что этот метод не требует дополнительных расходов - плазму можно переливать после стандартной проверки. По его словам, он полгода обращался в Минздрав с официальными письмами по этому методу, однако ничего не получал в ответ.

Впоследствии министр здравоохранения Максим Степанов обьявил, что Минздрав начинает экспериментальный проект - сбор гипериммунной плазмы именно для изготовления из нее иммуноглобулина, а не для непосредственного переливания.