В армии США будут служить грозные роботы-танки

В ближайшем будущем армия США планирует развернуть группы полуавтономных танков-роботов, до зубов вооруженных пулеметами, ракетами и другим грозным оружием.

Как сообщает Breaking Defense, два класса новых боевых роботов линейки RCV уже находятся в стадии разработки, а третий — в проекте. Как объяснил майор Кори Уоллес на недавней конференции, в ближайшие годы армия США планирует использовать их для ведения боевых действий как на полях сражений, так и для радиоэлектронной блокады.

В результате наземным войскам будут осуществлять поддержку легкие разведывательные машины, тяжеловооруженные мини-танки и мощные артустановки.

Но человечество немного отодвинуло неизбежное восстание роботов-убийц. Одним из основных требований военных чинов является организация системы таким образом, чтобы на спусковой крючок всегда нажимал только человек. Поэтому при каждом роботе будет как минимум один оператор, отвечающий за передвижение по суше и воздуху, в то время как другой будет дистанционно управлять оружием. Танки по?прежнему будут частично автономными, но люди возьмут на себя управление, когда те достигнут линии фронта или вступят в непосредственное боевое столкновение.

В дополнение к более традиционным формам ведения боевых действий, военные чины хотят, чтобы RCV уничтожали стаи дронов. Специальный лазер был слишком тяжелым для этих роботов, поэтому вместо него инженеры ищут альтернативные способы заглушить электронную связь и сделать беспилотники противника бесполезными.

«Да, ваш робот смертоносен, если он может оторвать танку башню. Но еще больше вреда он нанесет, если парализует способность всего вражеского отряда общаться между собой», — отметил Уоллес.



