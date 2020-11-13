У диких шимпанзе обнаружили забытую болезнь

У диких шимпанзе обнаружили забытую болезнь

Лепра — заболевание, которое унесло немало жизней в Средние века. С появлением антибиотиков о ней забыли, но теперь патоген обнаружили у диких шимпанзе. Ранее у живущих на воле животных болезнь не наблюдали

Проказа или лепра начиная с XI века нашей эры стала одним из самых страшных инфекционных заболеваний человека. Она представляет собой разновидность гранулематоза — хронического воспаления, в результате которого в тканях пациента образуются узелки, нарушающие функционирование органов. Лепра поражает преимущественно кожу и периферическую нервную систему. Вызывает ее определенный вид микобактерий.

Сегодня лепра входит в группу забытых заболеваний — тех, которые практически не встречаются в цивилизованном обществе. Теперь оказалось, что проказа может поражать не только людей, но и их ближайших родственников — диких шимпанзе. Этот факт обнаружили работники Национального парка Кантанез в Гвинее-Бисау и ветеринар, посетивший заповедник в Кот-Д'Ивуаре.

Ученые наблюдали признаки проказы на мордах нескольких особей диких шимпанзе в двух разных национальных парках. Подробное исследование показывает, что штаммы возбудителя инфекции в обоих парках отличаются. Также ученые показали, что болезнь вряд ли могла передаться животным от людей. Это значит, что в дикой природе существует неизвестный источник проказы. Пока исследователям неизвестно, откуда шимпанзе «подхватили» инфекцию, но дальнейшие исследования могут пролить свет на эту тайну.

Многие годы исследователи считали, что проказой страдают только люди. Но за последние два десятилетия ученые также обнаружили лепру у броненосцев в Америке и у красных белок в Великобритании. Оба вида имеют один и тот же бактериальный генотип, называемый 3I, который был связан с человеческими инфекциями в Средневековой Европе. В обоих случаях патоген, по?видимому, передался от человека к животным. Ученые также сообщали об отдельных случаях заболевания проказой у находящихся в неволе животных, включая шимпанзе.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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